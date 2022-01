Venerdì 14 Gennaio 2022, 05:02

LE CICATRICI

«Impossibile dimenticare quei momenti, impossibile voltare pagina nonostante siano passanti dieci anni». E' Ester Percossi, agente della polizia locale di Aprilia, a parlare. Proprio lei, insieme alla madre e alla figlia che allora aveva solo 16 anni, si trovava sulla Costa Concordia quel tragico 13 gennaio 2012. «I ricordi sono sempre vivi ci spiega nessuna di noi tre ha dimenticato. Nessuno di noi potrà mai dimenticare. Fu un evento traumatico», aggiunge Ester. «In quel periodo decisi di partire perché un'amica di mia madre aveva rinunciato all'ultimo. Oggi dico per fortuna perché sono potuta stare vicino a loro in ogni momento di quella tragedia racconta salì a bordo della nave a Civitavecchia, alle 19, appena due ore dopo è accaduto il finimondo. Solitamente nei momenti più difficili riesco a reagire subito. Sono stata calma, ferma, ho cercato di confortare mia madre e mia figlia. I problemi sono sorti dopo, purtroppo dopo il fatto ho avuto delle difficoltà a tornare alla vita normale. Quando sono riuscita a tornare ad Aprilia, ricordo bene dice sono rimasta ferma, immobile, diverse ore seduta sul divano. Non riuscivo a fare nulla, ero paralizzata. Persi 7 chili ricorda con dolore - nonostante la mia vita si fosse paralizzata. E' stato atroce. Andai un giorno a fare la spesa all'Ipercoop, ma tutta quella gente mi terrorizzò e scappai. Non ce la facevo a stare in mezzo alla folla».

Non c'è stato il tempo per Ester di ambientarsi sulla nave, né tantomeno di conoscere altre persone. «Avevo appena messo piede sulla Costa Concordia quando è avvenuto l'inferno. Non ci sono altre parole per descrivere quanto successo. Ricordo urla, persone scappare ovunque, persone a terra con un infarto in corso mentre altri tentavano una manovra di rianimazione. Nel tempo ho cercato di metabolizzare l'accaduto, di superare alcune mie paure eccessive, come prendere un aereo. Ma le ferite psicologiche, oltre a quelle fisiche, sono profonde. Restano e non puoi mandarle via con un semplice gesto. Ci vuole tempo, anzi a volte ti restano addosso per tutta la vita». Per Ester quell'esperienza è stata terribile, rappresenta tutto ciò che in Italia non va per il verso giusto: «E' andato tutto storto conclude è stato un esempio di incompetenza, irresponsabilità, incapacità. Dall'inizio alla fine, una vera vergogna italiana. Non ha funzionato nulla, neanche dopo la tragedia. Oggi è giusto ricordare chi non c'è più. Chi a causa di altri ha perso la vita e ha visto la propria esistenza cambiare definitivamente. Confermo, come dissi all'epoca, nulla mai sarà più come prima».

Raffaella Patricelli

