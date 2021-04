2 Aprile 2021

IL CASO

«I miei nonni si erano sempre fidati di lui, gli avevano affidato i loro risparmi per 20 anni e lo avevano seguito quando era andato a lavorare in altre banche. Erano convinti di avere circa 160mila euro, i risparmi di una vita... invece non c'era più nulla». E' il racconto di una delle vittime del promoter di Latina Roberto Ciavolella nell'udienza del processo che lo vede accusato di truffa e appropriazione indebita per avere sottratto ingenti somme ai suoi clienti, denaro confluite sul suo conto corrente.

Secondo gli investigatori della Guardia di Finanza, che hanno condotto l'operazione Easy Gain dopo avere raccolto decine di denunce, avrebbe sottratto al fisco quasi due milioni e mezzo di euro oltre ai tre milioni dei clienti per poi far perdere le proprie tracce o meglio fuggire in Kenya dove vive da anni ed ha anche aperto un resort senza che nessuno sia mai riuscito a notificargli un atto giudiziario. Il metodo adottato era sempre quello: sottraeva le somme di denaro attraverso il rilascio di assegni circolari, moduli di emissione di bonifici che, in molti casi, sottoponeva alla sottoscrizione dei risparmiatori in bianco, promettendo che avrebbe utilizzato il denaro per investire in prodotti finanziari di sicuro rendimento. Lo hanno spiegato anche alcune delle vittime ascoltate ieri mattina in aula dal giudice monocratico Rosmunda Zampi nel processo che vede complessivamente 25 parti civili costituite, assistite dagli avvocati Claudio Cardarello e Alessandro Mariani.

IL RACCONTO

«Era il consulente dei miei nonni ha raccontato ieri un ragazzo al giudice che si fidavano ciecamente. E anche mia madre aveva aperto un conto gestito da lui ma ad un certo punto si è accorta che mancavano 14mila euro, prelevati con una firma falsa. Lui si è giustificato dicendo che quel denaro doveva essere utilizzato per fare investimenti su alcuni titoli ma questo non è mai accaduto. Poi ha effettuato prelievi anche dal conto corrente dei miei nonni: erano convinti di avere messo da parte nel corso degli anni 160mila euro circa ma non c'era più nulla. E non hanno mai ricevuto gli estratti conto». Un racconto che rappresenta quanto accaduto a decine di vittime di Ciavolella e che è stato confermato ieri dalla madre del ragazzo, ascoltata anche lei in udienza. Nel processo, che è partito con enorme difficoltà e tra decine di rinvii per l'impossibilità di notificare la fissazione delle udienze all'imputato, è stato chiamato a rispondere come responsabile civile del danno subìto l'istituto bancario di Latina per la quale il promoter finanziario lavorava. Ma è una lotta contro il tempo perché a causa dei ritardi i reati rischiano di finire in prescrizione. La prossima udienza è stata fissata per il 4 maggio quando saranno ascoltate altre parti offese e alcuni militari della Guardia di Finanza che hanno condotto le indagini.

E.Gan.

