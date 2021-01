© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERRACINAUn mega parco ludico-naturalistico e la realizzazione di villette a schiera ed edifici commerciali e turistico-ricettivi in località Scafa di Ponte a Terracina, all'imbocco della provinciale che porta al Circeo. Passa attraverso questo progetto in variante al Piano regolatore generale una delle recenti prospettive di rilancio di questa parte del territorio pontino, anche se a pochi metri di distanza giacciono cantieri edili in stato di abbandono, tra un residence e l'altro. «La richiesta c'è commenta l'assessore all'urbanistica di Terracina Pierpaolo Marcuzzi tanto in centro, quanto nelle aree turistiche come quella in direzione di San Felice Circeo. Con l'approvazione delle zone C4 e C5 sono stati già rilasciati diversi permessi a costruire. I cantieri fermi non dipendono dal mercato, almeno da queste parti». Proprio all'inizio della provinciale che collega i due comuni rivieraschi si nota un cartellone della Fa.Edil srl che pubblicizza la vendita di appartamenti in un nuovo complesso residenziale con piscina. Il cartello è sbiadito e l'edificio alle spalle, quasi ultimato, da una decina d'anni è imprigionato in un eterno cantiere. In una proprietà confinante un altro sito abbandonato racconta la realizzazione di una residenza quadrifamiliare, previa demolizione e ricostruzione di un fabbricato preesistente. Tutto fermo anche qui e il nuovo edificio ingabbiato da un'impalcatura ormai arrugginita. «Nel primo caso spiega l'assessore Marcuzzi il permesso a costruire rilasciato inizialmente era per una struttura alberghiera. Attraverso il Piano Casa la proprietà chiese il cambio di destinazione d'uso per abitazioni. Contro il diniego, il privato si rivolse al Tar ottenendo sentenza a suo favore. Questa proprietà e la proprietà attigua dell'edificio quadrifamiliare sono di due diverse società riconducibili ad una stessa famiglia».L'assessore Marcuzzi riferisce che, nonostante i titoli siano tutti in regola per la prosecuzione dei lavori nei due cantieri, il mancato completamento dei progetti sarebbe ora legato a divisione di quote ereditarie della proprietà. «C'era una società interessata all'acquisto del residence (ex albergo) - aggiunge l'assessore - per la realizzazione di una Rsa. Ma evidentemente non se ne è fatto più nulla. Il Covid non ha aiutato». Poco più a Nord sulla stessa strada, passato il ponte sul Sisto, un altro cartellone logoro ricorda la vicenda del Green Village, autorizzato dal Suap del Comune di Terracina per la realizzazione di strutture turistico-alberghiere, e finito sotto sequestro nel 2010 ad inizio lavori per lottizzazione abusiva. Dopo tre gradi di giudizio la vicenda si è conclusa con la violazione della legge di tutela della costa in base alla quale nei trecento metri dalla linea della battigia l'indice di edificabilità era sostanzialmente pari a zero. Nel 2019 in cantiere è stato acconsentito il dissequestro per la demolizione delle opere realizzate nell'area ricadente nei 300 metri dal mare o per l'acquisizione da parte del Comune. Il geometra Remo Iacovacci, responsabile dei lavori per il Green Village ai tempi dell'inchiesta e inizialmente indagato, da noi contattato telefonicamente, precisa che nella parte più prossima alla strada, dove erano previsti i servizi da cedere al Comune (asilo e parcheggi) in cambio delle cubature lato mare, «si può ancora costruire». Iacovacci parla di ricorsi ancora in itinere. «Ad ogni buon conto si potrebbe demolire la parte più vicina al mare e rimodulare il progetto originario nella parte fronte strada». Ma la linea del Comune qual è su questa vicenda? «La rimodulazione del progetto non è un'idea sbagliata», risponde l'assessore Marcuzzi senza andare oltre prima di un confronto più puntuale con gli uffici comunali preposti.In piena attività, a poche centinaia di metri dal Green Village, sempre in direzione Circeo, un nuovo cantiere. Il permesso è del 2 settembre 2020, rilasciato alla società Anxur 2019, per la realizzazione di sei villini a schiera. Progettista direttore lavori il geometra Remo Iacovacci. «Fa parte di uno dei 7-8 permessi rilasciato con l'approvazione delle C4 e C5», spiega Marcuzzi sottolineando che la zona è in fase di restyling non solo con il progetto di Scafa di Ponte ma anche con la ricostruzione del ponte sul Sisto e sistemazione della strada.Rita Cammarone