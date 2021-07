Mercoledì 14 Luglio 2021, 05:02

Torna a correre la produzione di alluminio nel mondo e di conseguenza torna a fare risultati utili la Slim Aluminium Spa. «Dopo un periodo buio durato diversi mesi e in seguito alla chiusura in negativo dell'anno 2020 l'azienda pontina torna a guadagnare e ad investire» commenta il sindacato ricordando che «nel corso del 2021 erano già stati approvati investimenti per 3,5 mln di euro, ma la notizia arrivata lo scorso venerdì riporta che la Quantum Capital Partners ha autorizzato ulteriori 3,5 mln di euro di investimenti per progetti importanti come, ad esempio, il rifacimento dell'intera linea di colata n° 2». «Dopo un periodo abbastanza burrascoso per la nostra azienda finalmente si torna a vedere un po' di luce» - commenta il delegato Fim Cisl Federico Carosi. «Da sempre i fondi di investimento vengono visti con preoccupazione da parte delle maestranze a causa della loro spietatezza. La logica del fondo detta le regole del gioco e purtroppo se i numeri non ripagano gli investitori, essi lasciano le aziende acquisite al proprio destino - aggiunge l'altro delegato Fim Cisl, Giuseppe Giaccherini - lo abbiamo visto in questi giorni con la Giannetti Ruote, gestita dal nostro stesso fondo, la quale ha visto annunciare la chiusura del sito».

Ma ora la Slim Aluminium Spa sta guadagnando ed investendo e la notizia di nuovi investimenti quantificabili in sette milioni di euro «rappresenta - concludono i sindacalisti della Cisl - la risposta migliore ad ogni paura e preoccupazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA