Martedì 31 Agosto 2021, 05:02

PRIVERNO

Siamo ormai alle ultime battute per la presentazione delle liste in campo a Priverno per il rinnovo del consiglio comunale e quindi della poltrona di primo cittadino. Anna Maria Bilancia, del Pd, sindaca uscente, non ha perso tempo anticipando le altre liste che saranno in campo alle prossime elezioni.

La sua lista eterogenea ha nel logo il nome Ancora per Priverno dove dominano i tre maggiori monumenti della città lepina, il palazzo comunale, il castello di San Martino e la Torretta di Fossanova. Di fronte ai cittadini ed elettori la sindaca ha tracciato in parte il programma della nuova amministrazione che, se sarà eletta, spiega i punti sui quali si concentrerà per i prossimi cinque anni. «Ce l'abbiamo messa tutta con questi amministratori bravi dice in apertura per questo invio un grande affettuoso saluto anche a chi è andato via ma che siamo certi ci sosterrà sempre sapendo aggiunge che noi siamo vicini ai cittadini». La sindaca uscente elenca poi i punti del nuovo programma che intenderà portare avanti una volta eletta tra cui figurano in primis i tagli agli sprechi, la definizione del palazzo Zaccaleoni, parco archeologico, villa Gallio e palazzo San Giorgio, Case popolari di via Volpe, il ricorso alle anticipazioni di cassa per liquidare i debiti, parco Avventura, il restauro dell'ex scuola di boschetto, nuovi parcheggi e piano del traffico (Arena Zicchieri e Torretta rocchigiana), l'arrivo della Tarif, parco di Ceriara.

Per lo sport ha annunciato la nuova pista di atletica presso lo stadio Palluzzi con finanziamento Coni e il potenziamento del San Lorenzo. «Insomma, - spiega Bilancia - la nostra è e deve essere una città sostenibile con la sua vocazione turistica grazie anche alla Comunicazione e per questo ne chiediamo la riconferma dopo i cinque anni passati. Nella lista vengono riconfermati Enrica Onorati (assessore regionale), Antonio Ines, Giulio Federici, Elide Dell'Unto, Fabio Guadagnoli, Giuseppe De Marchis, Emilio Rossi, Sonia Quattrociocche, Roberto Antonini. New entry: Loretta Cardarelli, Gianni Pucci, Dina Carpentieri, Yuri Musilli, Vincenzo Rossi, Luigina Vellucci, Alessandro Di Giorgio.

Sandro Paglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA