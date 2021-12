Giovedì 30 Dicembre 2021, 05:01

L'INCONTRO

«Come questore sono chiamato ad occuparmi di molti compiti istituzionali, ma sono e resto un poliziotto. Per me non esistono reati minori e non esiste microcriminalità. Niente deve essere trascurato».

Sono le prime parole del questore di Latina Michele Spina, che il prossimo 8 gennaio compirà due anni di servizio in provincia. L'occasione d'incontro è quella di un bilancio delle attività e dei risultati raggiunti nel corso del 2021, un anno complesso e intenso, il secondo caratterizzato dall'emergenza legata alla pandemia da covid che ha portato complessivamente a impiegare 4.200 poliziotti destinati ai controlli anti covid. Proprio da qui dunque partono i numeri.

I DATI

Dal 6 dicembre, con l'entrata in vigore del green pass rafforzato, la questura, su indicazione del prefetto, ha coordinato le operazioni di monitoraggio dell'intera provincia, che hanno visto impegnati 900 poliziotti, 1.393 carabinieri, 898 finanzieri, 585 agenti della polizia locale, 104 della polizia provinciale. Sono stati inoltre 1.100 i servizi di ordine pubblico messi in campo, non solo per il contenimento dei contagio ma anche in occasione di manifestazioni pubbliche (sportive, politiche, sindacali e studentesche).

PREVENZIONE

Nell'ottica della prevenzione e del controllo del territorio, la questura e tutti i commissariati della provincia hanno intensificato le verifiche su strada anche con il contributo del reparto Prevenzione criminale e delle unità cinofile della polizia di Stato e una particolare attenzione è stata dedicata alla misure di prevenzione personali e patrimoniali che ha visto la costituzione, presso la divisione di Anticrimine, di un team specializzato per monitorare i soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica. Il risultato, su questo fronte, è stato di 70 fogli di via obbligatori emessi dal questore, 125 avvisi orali, quattro provvedimenti di ammonimento, cinque daspo sportivi, ben 44 daspo urbani per disordini e risse nei pressi di locali pubblici, 8 misure di sorveglianza speciale applicate.

PIÙ ARRESTI

Restando ancora i numeri, nonostante un netto calo di reati registrato negli ultimi due anni, nel corso del 2021 sono aumentati arresti di iniziativa e denunce (+12% rispetto al 2020 e + 53% rispetto al 2019). Gli arresti e fermi operati dagli agenti di polizia sono stati 319, mentre ammontano a 1.252 le persone denunciate a piede libero.

LE INCHIESTE

Ma il 2021 è stato soprattutto l'anno di grandi e importanti operazioni che hanno travolto il territorio pontino, l'ultima delle quali conclusa a Fondi il 23 dicembre con l'arresto di sette persone e il sequestro di 75 chili di droga e di un vero e proprio arsenale. Ma il 2021 si è aperto, sul fronte della cronaca, con l'omicidio di Romeo Bondanese, avvenuto a formia il 16 febbraio scorso. Le indagini del commissariato hanno portato all'arresto di un giovane casertano e a quello di altri minorenni accusati di rissa. L'operazione Reset aveva invece consentito di arrestare 19 persone esponenti del clan Travali, mentre l'operazione Moro dopo 21 anni ha chiuso il cerchio sul delitto di Massimiliano Moro, del 25 gennaio 2010, nell'ambito della guerra criminale pontina. A maggio squadra mobile e guardia di finanza hanno fatto luce sulla vicenda dei concorsi truccati della Asl, arrestando un dirigente e un funzionario e anche l'ex segretario del Pd. Ottobre è stato invece il mese dell'inchiesta Scarface, che ha portato in carcere 33 persone del clan Di Silvio guidate da Giuseppe Romolo. «Sono abituato ogni anno ad azzerare tutto e a ricominciare da capo conclude il questore Michele Spina e questo è il messaggio che ho dato anche a tutti i poliziotti: ripartiamo da zero, rimboccatevi le maniche perché anche il 2022 dovrà vederci carichi».

Laura Pesino

