1 Aprile 2021

LA STORIA

Molto più di una crema di bellezza. Si chiama Dear e con la combinazione di cinque sieri naturali apre a una nuova skincare personalizzata e innovativa. La ricetta di questo segreto di bellezza porta la firma di una giovane farmacista di Latina, la dottoressa Alessia Maciariello, che ha concluso da poco un master di secondo livello all'Università Federico II di Napoli in Scienza e tecnologia cosmetica. Durante il corso di alta specializzazione, durato due anni, la dottoressa pontina ha continuato a lavorare al suo progetto per la cura della pelle sfornando una ricetta rivoluzionaria per la realizzazione di una crema base da mixare con concentrati di nutrienti a seconda delle esigenze della propria pelle, del momento della giornata e anche delle condizioni atmosferiche. Insomma una crema per soluzioni multiple.

LA VENDITA

La linea Dear si trova sul mercato dallo scorso dicembre con il marchio Macia Cosmetics. «La crema base e i cinque booster di nutrienti spiega la dottoressa Maciariello - vengono prodotti secondo le mie indicazioni, e per il mio marchio, da un'azienda dell'hinterland romano che lavora per conto terzi. Il lancio del prodotto è stato fatto, poco prima di Natale, con un semplice passa parola ottenendo un buon risultato di vendite effettuate esclusivamente on line attraverso il sito di Macia Cosmetics. Il mio prossimo obiettivo è quello di piazzare la linea all'interno delle farmacie e parafarmacie. Si tratta di un prodotto che va spiegato al cliente». La farmacista di Latina, 30 anni, è una giovane donna piena di risorse. Oltre a seguire il successo di questo segreto di bellezza, la dottoressa Maciariello è consulente cosmetologa, insegna Scienze in un istituto privato parietario del capoluogo pontino e presto aprirà in città una sua parafarmacia. E nel suo negozio non potrà mancare la linea di bellezza Dear, da vendere in pezzi singoli o in cofanetti da tre pezzi.

LA LINEA

Il ritrovato della dottoressa Maciariello è caratterizzato da una crema leggera e delicata, ricca di vitis vinifera ed estratti della frutta, e da cinque booster di nutrienti, dermatologicamente testati, senza parabeni, siliconi, petrolati ed allergeni, per soddisfare le esigenze di ogni tipo di pelle, da quelle più giovani a quelle più mature. Il primo flaconcino contiene un complesso di attivi vitaminici concentrati, studiati per nutrire e proteggere a fondo la pelle. Si tratta di un mix antiossidante ci vitamine, C, A, ed E. Il secondo è di acido ialuronico, molecola naturalmente presente nella pelle, che trattiene l'umidità, idratando e proteggendo i tessuti. Nella terza boccetta c'è collagene vegetale ottenuto dall'Acacia, ottimo rimedio contro i segni dell'invecchiamento. Nel quarto booster c'è un attivo concentrato al 72% di bava di lumaca pensato per restituire luminosità, tono e nutrimento alla pelle del viso.

Infine, nel quinto c'è il complesso Aha, concentrato a base di alfa idrossiacidi ed estratti vegetali con azione esfoliante ed astringente, adatto per contrastare in modo efficace gli inestetismi tipici della pelle impura e acneica. Attraverso la combinazione di un paio di gocce di uno o più sieri uniti alla crema base si ottengono diversi composti personalizzati per ogni esigenza. Un po' come avere a disposizione cinque spezie da unirle all'olio a seconda se si vuole condire diversi tipi di carne o di pesce.

Rita Cammarone

