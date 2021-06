Lutto a Sermoneta per la scomparsa, all'età di 92 anni, dell'ex sindaco Vittorio Giorgi. Primo cittadino dal 20 agosto del 1980 fino al 15 dicembre del 1981, Giorgi era conosciuto in paese anche per essere stato per una vita intera medico di famiglia. Lascia la moglie, Livia, e due figlie, Paola e Sarah. È stato il sindaco, Giuseppina Giovannoli, con una nota ufficiale ad esprimere ieri alla famiglia le proprie condoglianze personali, dell'amministrazione comunale e di tutta la comunità sermonetana. «Il dottor Giorgi era nativo di Sermoneta ed è stato protagonista negli anni settanta e ottanta della vita politica e della crescita del nostro territorio. È stato dentista e medico di base per diverse generazioni di sermonetani spiega il sindaco, Giuseppina Giovannoli di lui ricorderò per sempre il suo carattere fermo e la grande disponibilità all'ascolto». Accanto a quella della prima cittadina, infatti, diverse le testimonianze e le attestazioni di stima che sono giunte dai cittadini di Sermoneta per Vittorio Giorgi, sebbene molti anni siano trascorsi dalla sua esperienza politica e dall'esercizio della sua professione di medico e dentista. La celebrazione dei funerali è in programma per questa mattina alle ore 10.30 nell'abbazia di Valvisciolo.

A.T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA