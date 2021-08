Domenica 1 Agosto 2021, 05:01

Ulteriore deciso passo avanti per la crescita in serie storica, delle imprese. Sono i primi segnali di ripesa dell'economia, ma è ovvio che, le attuali preoccupazioni sulla recrudescenza dei contagi e le nuove misure di contenimento previste dal Dpcm approvato stanno alimentando nuovamente tensioni e incertezze sugli effetti economici del virus. Ma che cosa sta accadendo alle imprese? «Rispetto al congelamento pandemico delle scelte imprenditoriali che ha dominato fino a marzo scorso, si è generato un clima di maggiori opportunità rispetto ad una ripartenza che si è andata consolidando grazie a diffusi segnali di maggiore fiducia, anche in ragione dell'accelerazione della campagna di vaccinazione» spiegano dalla Camera di Commercio di Frosinone e Latina. La composizione del saldo beneficia del significativo recupero delle iscrizioni, che tornano sui livelli del 2019, mentre il perdurare della discontinuità virale è attribuibile alle cessazioni che, seppur in crescita rispetto al 2020, si mantengono su valori minimi in serie storica. Il dato sulle cessazioni appare il solo fattore comune nella serie storica condizionata dalla pandemia. Il bilancio nei territori di Frosinone e Latina è positivo per 800 imprese (a fronte delle 470 aggiuntive del secondo trimestre dello scorso anno) e mostra una decisa accelerazione rispetto all'analogo periodo pre-covid (+537 unità il saldo riferito al secondo trimestre 2019). Il concorrere di molteplici fattori, tra i quali, in primis, le progressive minori limitazioni allo svolgimento della attività economiche e alla circolazione delle persone, ma anche la componente legata all'avvio della stagione estiva, hanno determinato la redistribuzione dei flussi di demografia imprenditoriale. Si registra, secondo i dati Movimpresa, il ridimensionamento del peso delle costruzioni, che hanno dominato gli scenari di nati-mortalità fino a marzo scorso, e la rinnovata vivacità a tutti i livelli territoriali delle attività turistico-ricettive e commerciali. Attualmente in provincia di Latina è il settore del commercio ad avere più imprese iscritte, sono 14.600, su un totale di 57.925 imprese.

Intanto il Consiglio della Camera di Commercio di Frosinone-Latina ha approvato all'unanimità, l'assestamento di bilancio. Una manovra economica innovativa senza precedenti, anche nelle dimensioni, quella messa in campo dall'Ente camerale, con l'obiettivo di essere concretamente al fianco delle imprese. Oltre 6 milioni di euro la cifra stanziata nel 2021 in favore dei settori/aree economiche di riferimento: Commercio, Turismo, Servizi, Artigianato, Agricoltura e Industria con un particolare riferimento agli asset strategici della Digitalizzazione, dell'Alternanza scuola lavoro, dell'Economia del mare, dell'Automotive e del Chimico Farmaceutico.

