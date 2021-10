Domenica 24 Ottobre 2021, 05:01

L'ASSISE

È iniziato ufficialmente il quinto mandato da sindaco di Eligio Tombolillo con il primo consiglio comunale della sua amministrazione che si è tenuto presso il teatro Fellini di Pontinia. La seduta si è aperta con i ringraziamenti del neo sindaco nei confronti degli altri due candidati Carlo Medici e Massimiliano Antelmi, che siedono ora in consiglio nelle file delle minoranze, per una campagna elettorale che si è svolta con correttezza. La nuova assise comunale è composta da Massimo Mantova, Giovanni Bottoni, Beatrice Milani, Romina Realacci, Maria Rita D'Alessio, Simone Orelli, Simone Coco, Valterino Battisti, Fabiana Cappelli, Argeo Perfili, Alfonso Donnarumma. Per le minoranze sono risultati eletti l'ex sindaco Carlo Medici Daniela Lauretti, Paolo Torelli, Matteo Lovato eMassimiliano Antelmi. La prima seduta del consiglio comunale si è aperta con l'elezione del presidente del consiglio comunale. La scelta è caduta su Alfonso Donnarumma. Poi sono stati annunciati i nomi degli assessori componenti della giunta: Massimo Mantova che sarà anche vice sindaco, Giovanni Bottoni, Beatrice Milani, Maria Rita D'Alessio ed un componente esterno, Fernando Ronci. Il sindaco Tombolillo ha evidenziato come si tratta di persone che hanno esperienza amministrativa ed è poi passato ad illustrare le linee programmatiche di mandato. C'è un grosso lavoro da fare, una sfida importante ha esordito il primo cittadino Dobbiamo far arrivare in città più finanziamenti possibili. Per noi rimane fondamentale anche il rapporto diretto e costante con i cittadini. Punteremo alla massima trasparenze ed alla partecipazione della cittadinanze. Dovremo fornire servizi all'altezza. In programma la riapertura di centro sociale, centro disabili e ludoteca covid permettendo. Poi il sindaco ha affermato di voler assicurare servizi alle persone, culturali e scolastici. Ha annunciato poi di voler aprire uno sportello Europa ed uno sportello giovani. In programma anche il potenziamento di palestre e impianti sportivi. Un occhio di riguardo anche per viabilità e pulizia dei canali. Non è mancato infine anche un riferimento alla situazione della Sep e dell'abbandono di rifiuti nella zona industriale.

