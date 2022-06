La Popolare del frusinate festeggia 30 anni di attività

Crisi geopolitica e sistema Italia: quale impatto sull'attività creditizia, economica e universitaria?

È il tema dell'incontro che si terrà oggi in occasione del trentennale della Banca Popolare del Frusinate. L'appuntamento è alle 16:30 di oggi, 26 giugno, nella sala congressi dello stadio Benito Stirpe dove si svolgerà anche il resto della manifestazione riservata ai soci dell'istituto che si concluderà con il concerto di Al Bano. Dopo i saluti istituzionali di Domenico Polselli, presidente della Popolare del Frusinate, interverranno Giovanni Sabatini, direttore generale Abi ( Associazione bancaria italiana), Giuseppe De Lucia Lumeno, segretario generale dell'associazione nazionale fra le banche popolari, il magnifico rettore dell'Università di Cassino e del Lazio meridionale, Marco dell'Isola. Ancora, Carlo Salvatori che è il presidente onorario di Lazard Italia financial advisory e Maurizio Stirpe, vice presidente Confindustria per il Lavoro e le relazioni industriali.

A introdurre e moderare i lavori sarà Sebastiano Barisoni, giornalista del Sole 24 ore - Radio 24.

L'incontro sarà solo uno dei momenti per celebrare i 30 anni, considerato che dopo l'iniziativa nella sala congressi si terrà uno spettacolo e ci sarà la cena sociale. Un modo per riprendere l'attività a pieno regime dopo gli anni della pandemia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA