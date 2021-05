20 Maggio 2021

L'ANALISI

Durante la pandemia la criminalità organizzata non si è fermata, l'altro virus è stato sempre operativo. Parola dell'Organismo permanente di monitoraggio ed analisi sul rischio di infiltrazioni nell'economia da parte delle mafie del Ministero dell'Interno che nel suo quinto report periodico calcola un incremento del 7% delle segnalazioni per operazioni sospette analizzate nel 2020 e un aumento del 9,7% del numero delle società colpite da provvedimenti interdittivi antimafia. Con tale analisi relativa al periodo marzo 2020-febbraio 2021 si è voluto monitorare il trend nel periodo Covid per valutare l'impatto della crisi sulle variazioni societarie e verificare se queste possano costituire degli indizi di infiltrazione criminale nell'economia. Questa edizione del report oltre al dato complessivo nazionale e alle variazioni registrate a livello regionale, ha effettuato un'analisi per macro aree geografiche (Nord, Centro e Sud) e portato a termine un esame mirato su quattro province campione, relativamente ai soli settori della ristorazione e a quello alberghiero, particolarmente colpiti dall'emergenza pandemica. Le province scelte sono Reggio Emilia al Nord, Latina al Centro, Cosenza al Sud e Trapani per l'area Isole, zone dove già in passato evidenze investigative si legge nel rapporto - hanno documentato l'infiltrazione nell'economia da parte di sodalizi criminali di tipo mafioso'. Per quanto riguarda la provincia pontina i soggetti coinvolti sono stati 791 e le variazioni rilevate 342: nel settore della ristorazione le variazioni sono state 293 di cui 119 come turn over di cariche; 71 come turn over di partecipazioni; 40 trasferimenti di quote e 63 trasferimenti di azienda. Nel settore alberghiero su 49 variazioni 20sono state dei turn over nelle cariche; 13 turn over nelle partecipazioni; 9 trasferimenti di quote e 7 trasferimenti di azienda. Tra le operazioni condotte sul territorio pontino concluse nel periodo pandemico e segnalate dalle Forze di polizia e dalla Dia in quanto riconducibili alle tipologie di infiltrazione c'è quella del 7 dicembre 2020 denominata Movida' con le ordinanze di cautelare in carcere nei confronti di esponenti del clan Di Silvio ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di estorsione, violenza privata e rapina, aggravati dal metodo mafioso per le pressioni estorsive esercitate in danno di imprenditori e commercianti nonché il radicato controllo sul territorio della città di Latina. E ancora viene ricordata l'operazione Reset' del 17 febbraio, anche in questo caso destinatari delle ordinanze sono i clan Travali e i Di Silvio, dei quali sono state messe in luce le condotte illecite, attuate con modalità mafiose.

Elena Ganelli

