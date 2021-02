© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA GEOGRAFIAL'ultima retata ha riguardato nei giorni scorsi il sud pontino, insediamento storico per il clan dei Casalesi. Come 30 anni fa, in carcere i carabinieri hanno portato gli appartenenti del gruppo Mendico-Antinozzi-Riccardi operativi tra Castelforte e Santi Cosma e Damiano.Sempre nel sud pontino hanno messo radici da sempre i Bardellino, incontrastati nel loro dominio a San Cipriano d'Aversa, poco oltre il confine tra Lazio e Campania. Nel corso degli anni forze dell'ordine e magistratura hanno svolto una serie di attività di contrasto, arresti, sequestri e confische di beni ma le organizzazioni di camorra hanno sempre avuto la forza di rialzarsi. Radicate nel territorio d'origine e con legami forti in quello pontino. Come a Terracina, dove il boss Gaetano Marino non solo godeva di una dorata vacanza ma di una serie di appoggi, prima di cadere in una trappola ed essere ucciso sul lungomare. Nei giorni precedenti al delitto, ad agosto 2012, aveva spesso cambiato residenza con la collaborazione di basisti locali. Degli interessi sui rifiuti a Montello ha parlato, da sempre, il pentito Carmine Schiavone anche se i riscontri non si sono mai trovati. Nella ricostruzione che il pentito Agostino Riccardo ha fatto agli investigatori ci sono nomi e cognomi riconducibili alla camorra come alla ndrangheta, confermando quella che viene definita quinta mafia: «A Sabaudia il riferimento era la famiglia Serrapiglio, a Fondi i D'Alterio, a Terracina Genny Marano, figlio di Licciardi, a a Formia Giovanni Luglio affiliato al clan Bardellino, a San Cosma e Damiano Ettore Mendico del clan dei Casalesi». Non sono mancate, negli anni, operazioni contro i Mallardo o il clan Cava di Avellino che aveva riferimenti precisi a Sabaudia. La presenza degli Ascione è solo una coincidenza? No, perché nell'ultima audizione alla commissione parlamentare antimafia il 29 gennaio 2020 il procuratore Prestipino ha sottolineato come « per sottolineare la consapevolezza della gravità della situazione abbiamo costituito un pool specifico di magistrati che si occupano, quasi in via esclusiva, dell'azione di contrasto e dei procedimenti sul territorio di Latina e del Sud pontino».© RIPRODUZIONE RISERVATA