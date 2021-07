Giovedì 1 Luglio 2021, 05:01

CISTERNA

La storica azienda di Cisterna, la Nalco sulla via Ninfina, diventa Plasta Rei. A un mese e mezzo dalla chiusura, ieri mattina è stato firmato il passaggio di consegne al gruppo che fa capo all'imprenditore Francesco Borgomeo. Dopo 70 anni di produzione di additivi chimici per caldaie industriali, la Nalco si convertirà nella produzione di moderne bioplastiche attraverso un processo del tutto nuovo, basato sul recupero chimico anziché quello meccanico, come stanno invece facendo tutti. Infatti, i procedimenti tradizionali consentono di recuperare solo una percentuale della plastica e, ad ogni passaggio, la qualità del prodotto degrada. L'intuizione consiste nell'utilizzare i reattori chimici per produrre polimeri, sia da plastica riciclata, sia da organico, sia da un mix di plastica ed organico. Solo la chimica può permettere di recuperare in maniera completa tutti i tipi di plastica e produrre granuli green per la nuova plastica con qualità identiche al prodotto iniziale. La sede di Cisterna del colosso chimico americano, che conta 165 fabbriche nel mondo, non è più strategica per la multinazionale alla quale finora è appartenuta. Ma i lavoratori in forze alla ex Nalco resteranno. La nuova proprietà si è impegnata al mantenimento di tutti i posti di lavoro. Nel piano di riconversione industriale il personale attualmente in servizio avrà un ruolo centrale per le professionalità acquisite negli anni.

Plasta Rei è una nuova impresa fondata per l'occasione da Francesco Borgomeo, 54 anni, imprenditore fiorentino. A soli 29 anni ha rilevato l'Irses, Istituto di Ricerca fondato dal padre Luca e lo ha trasformato in una società all'avanguardia per la consulenza e l'intervento nelle riconversioni e ristrutturazioni aziendali. Tra i clienti di Irses figurano Enel, Eni, Wind, Glaxo Smith Kline e IBM. Nel 2015 Borgomeo ha riconvertito lo stabilimento ex Marazzi Sud di Anagni, dando inizio alla nuova avventura. Interamente costruita intorno ai principi dell'economia circolare - o Circular economy - applicati alla Green economy nel settore delle superfici ceramiche. I principi fondamentali dell'attività dell'imprenditore fiorentino si basano sul riciclo, il riutilizzo e il recupero di materiali dei scarto in processi virtuosi per realizzare nuovi prodotti alta di gamma. «Non voglio essere presuntuoso dice Borgomeo ma scriveremo un pezzo di storia della trasformazione della plastica. E questi lavoratori straordinari per competenze e motivazione, costruiranno - con me e con i nuovi manager e ricercatori che aggregheremo - una fabbrica del futuro, che produrrà un granulo mai fatto finora. Siamo all'inizio della traversata, ma ognuno è al suo posto, concentrato e motivato, carico di speranza e di voglia di arrivare, siamo pronti per affrontare il viaggio, difficile e faticoso. Ma come abbiamo fatto in tante altre riconversioni, arriveremo carichi e più forti di prima. Devo ringraziare i lavoratori, i Sindacati, Unindustria, la Regione Lazio e la Ecolab Nalco stessa, che ha favorito la possibilità di dare una nuova chance allo stabilimento. È un progetto bellissimo e sarà un successo da raccontare». Claudia Paoletti

