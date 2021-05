27 Maggio 2021

SABAUDIA

Una storia lunga 30 anni quella dei gemellaggi tra il Comune di Sabaudia e altre città d'Europa. Da oggi al 30 maggio è in programma un fitto calendario di eventi e manifestazioni per celebrare un percorso iniziato nel 1990. Oggi, alle 17, a Palazzo Mazzoni si terrà il convegno: 9 Maggio festa dell'Ue - Sabaudia e l'Europa dei Gemellaggi. Domani, alla medesima ora, in Piazza del Comune si svolgerà la cerimonia ufficiale di ratifica del trentesimo anniversario della firma del primo gemellaggio con la città di Saint Medard en Jalles con la delegazione francese che parteciperà a tutti gli eventi in programma da remoto. Seguirà la firma del patto di amicizia con Sacile, città legata a doppia mandata alla nostra comunità che ancora oggi ospita alcune famiglie originarie del Friuli e giunte in terra pontina per prendere parte all'opera di bonifica delle paludi. Alle 18 i riflettori saranno accessi sui gemellaggi della cultura con un omaggio a Pier Paolo Pasolini curata dalla Città di Sacile, dove lo scrittore trascorse alcuni anni della sua giovinezza. Con l'occasione, verrà inaugurato il Parco Pasolini e sarà allestita una mostra. Sabato alle 9, presso i locali comunali di via Zara, verrà inaugurata la sede ufficiale del Comitato per i gemellaggi. Nel pomeriggio, alle 17, presso il salone San Francesco, si terrà lo spettacolo teatrale Le jeux sont fait. La giornata si chiuderà con la celebrazione della storia dei 30 anni di gemellaggi. Domenica, infine, la celebrazione della Santa Messa presso laSantissima Annunziata.

