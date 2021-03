6 Marzo 2021

L'UDIENZA

Numeri telefonici e contatti oltre che localizzazione dei titolari dei telefoni attraverso il tracciamento delle celle telefoniche. Si è parlato di questo ieri pomeriggioal processo per l'operazione Scheggia' nel quale siedono sul banco degli imputati l'ex consigliera regionale Gina Cetrone, l'ex marito Umberto Pagliaroli, Armando Lallà Di Silvio e i figli Gianluca e Samuele, accusati di associazione a delinquere finalizzata all'estorsione, atti di illecita concorrenza e violenza privata con l'aggravante delle modalità mafiose. Ad essere ascoltato dal Tribunale presieduto da Francesco Valentini uno dei testi del pubblico ministero Luigia Spinelli, un ispettore in servizio presso la Squadra Mobile di Latina che nell'inchiesta si è occupato di acquisire i tabulati telefonici e di studiare le chiamate ricevute o effettuate dagli imputati e non solo. L'investigatore ha elencato in maniera dettagliata le utenze attenzionate: quella della Cetrone, del fratello, di Pagliaroli, quello intestato ad Agostino Riccardo che ne aveva in uso altri due, intestati alla compagna e alla madre, le due utenze in uso all'altro pentito Renato Pugliese, quelli intestati a Gianluca, Samuele, Pupetto e Armando Di Silvio, i numeri fissi delle società che facevano capo alla Cetrone e all'ex marito e un'ulteriore utenza riconducibile all'imprenditore di Pescara oggetto, secondo la ricostruzione dell'accusa, dell'estorsione messa a segno dal clan di Campo Boario per conto dei due imputati. Dalla minuziosa ricostruzione tabulati alla mano delle chiamate che coprono l'intero 2016 sono emersi innanzitutto contatti tra l'ex consigliera regionale e alcuni esponenti della famiglia Di Silvio con telefonate e sms e anche tra Pagliaroli e Agostino Riccardo, anche in questo caso certificate sia da chiamate che da messaggi che partivano in entrambe le direzioni. È stato inoltre illustrato il traffico telefonico dell'11 aprile 2016, giornata nella quale i cinque imputati, insieme a Riccardo, compiono l'estorsione all'imprenditore abruzzese che aveva un debito con l'azienda di Cetrone e Pagliaroli facendolo arrivare a Capocroce presso la loro abitazione dove sarebbe stato minacciato se non avesse pagato entro il giorno dopo. E proprio il traffico telefonico conferma il viaggio della vittima dall'Abruzzo a Terracina e i contatti tra Cetrone e Di Silvio, Pagliaroli e Riccardo che l'imprenditore troverà ad accoglierlo. L'udienza è stata poi aggiornata al 13 aprile prossimo quando dovrebbe essere ascoltato Riccardo mentre la difesa ha chiesto di avere una fonoregistrazione dei colloqui di quest'ultimo con i pm dell'Antimafia.

Elena Ganelli

