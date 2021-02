© RIPRODUZIONE RISERVATA

FORMIA«Non ci sono inchieste su ricoveri gonfiati o inventati per truffare il servizio sanitario regionale da parte della nostra azienda o cooperative truccate a nostro vantaggio. Lo ha rimarcato ieri l'amministratore della clinica polispecialistica Casa del Sole di Formia, Maurizio Costa, nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte anche gli altri due dirigenti Gianni e Massimo Costa e il legale dell'azienda, avvocato Silvestro Conte, alla presenza di numerosi operatori sanitari e infermieri della struttura di via Giuseppe Paone. Una conferma è arrivata dallo stesso Pm della Procura di Cassino, Valentina Maisto, che ha chiesto al Gip di archiviare un procedimento penale in seguito all'esposto di un ex dipendente della clinica che ipotizzava il reato di truffa aggravata relativamente ad una cooperativa in house, Raggi di Sole che ha operato dal 2014 al 2018 essenzialmente per lo svolgimento di mansioni di ausiliariato e centralino all'interno della clinica. Costa ha reso noto che nel rapporto inviato alla Procura la Guardia di Finanza di Formia ha scritto che dalle indagini non emergono fattispecie elusive e penalmente rilevanti riconducibili alla Casa del Sole e alla cooperativa Raggi di Sole, che la scelta dell'azienda di ricorrere ad un processo di outsourcing per la gestione operativa di una o più funzioni in precedenza svolte all'interno dell'organizzazione aziendale è dettata da motivi di convenienza in termini di risparmio dei costi operativi ed efficienza dei processi gestionali e che a fronte dell'esternalizzazione del servizi la clinica ha sostenuto oneri superiori rispetto ai costi del personale rilevati nella contabilità della cooperativa. L'imprenditore sanitario si è soffermato anche sull'esposto presentato da un altro ex dipendente (che ha perso anche il ricorso presso il Giudice del Lavoro Annalisa Gualtieri contro il licenziamento effettuato nel luglio 2018), che ha denunciato in particolare ricoveri gonfiati e carenze sanitarie. La nostra struttura - hanno precisato Maurizio Costa e il responsabile qualità dell'azienda, Gianni Costa - ha avuto certificazioni importanti da organi regionali e di controllo per la qualità dei servizi forniti. Abbiamo liste di attesa nell'ordine dei mesi per soddisfare alcuni tipi di patologie. E assistiamo pazienti anche quando, soprattutto nella parte conclusiva di ogni anno, esauriamo il budget che la Regione Lazio ci mette a disposizione e senza avere poi la possibilità di recuperare la parte eccedente nell'accreditamento dell'anno successivo. Un esempio: al termine del 2018 abbiamo messo gratuitamente a disposizione dell'utenza del comprensorio un milione e 571 mila euro per far fronte a ricoveri nel trimestre ottobre-dicembre che non avremmo potuto accettare. E vorremmo infine ricordare il trasferimento nella nostra clinica di una parte dei pazienti del Dono Svizzero durante la rimozione di un residuato bellico nel maggio 2019 e quello, la primavera scorsa, di altri pazienti della Uoc della Chirurgia dell'ospedale formiano ai primi segnali di diffusione del Covid. Sandro Gionti