Giovedì 2 Settembre 2021, 05:01

LA GIOSTRA ELETTORALE

La campagna per le amministrative di Latina si riempie di nomi e volti, di riconferme ma anche di assenze. E un esercito di medici pronti ad occupare uno scranno del palazzo comunale. Nella lista che sostiene la candidatura a sindaco di Nicoletta Zuliani, presentata ieri sera, anche due medici: il chirurgo ortopedico Paolo Orlandi, da 22 anni presso l'unità operativa di Ortopedia e Traumatologia della clinica Villa Letizia dell'Aquila e l'ematologo Giuseppe Potente, ufficiale medico presso l'Aeronautica militare dal 1996 al 1997, nonché segretario provinciale del sindacato medici Anaao-Assomed dal 2018. Non mancano professionisti del campo sanitario dislocati in un po' tutti gli schieramenti. Spicca il nome, tra i tanti, di Teresa Coluzzi, candidata con la lista Latina nel cuore a sostegno di Vincenzo Zaccheo sindaco. È bed manager dell'azienda sanitaria di Latina, epatologa, si è occupata a lungo di trapianti e ha la politica nel sangue, essendo nipote del compianto Sesè Caldarini in passato consigliere regionale del Msi-An. Per la schiera dei medici, inoltre, scende in campo Agostino Tucciarone, ortopedico di fama nazionale che lavora all'Icot, nella lista di Fratelli d'Italia, sempre a sostegno di Zaccheo, dove c'è anche la consigliera comunale uscente Matilde Celentano, fisiatra della Asl di Latina. Confermata, inoltre, la ricandidatura di Maria Grazia Ciolfi, radiologa presso il Goretti, questa volta con il Movimento cinque stelle. Nella lista del Pd, partito che sostiene la rielezione del sindaco uscente Damiano Coletta, anche lui medico, cardiologo del Goretti, arriva la candidatura del dottor Enzo De Amicis, già consigliere comunale, medico di medicina generale in questi mesi in prima linea nella vaccinazione anti-Covid. Nella squadra di Coletta la segretaria di Latina Bene Comune Elettra Ortu la Barbera, ematologa, dirigente medico al Goretti. Sempre nella stessa lista di Lbc Floriana Coletta, psichiatra, l'uscente Gabriella Monteforte, di medicina d'urgenza così come Ugo Catenacci (primario alla San Marco), Carlo De Masi, (radiologo della Breast unit), l'infettivologo Paolo Fabietti e la consigliera uscente Loretta Isotton, ginecologa. Un elenco parziale, in attesa del deposito ufficiale delle liste.

GLI ASSENTI

Tra le assenze di questa competizione ieri si è ufficializzata quella del movimento giovanile Generazione per Latina che alle passate amministrative aveva portato alla elezione di Matteo Coluzzi alla carica di consigliere comunale. Coluzzi, dopo essersi battuto per la candidatura a sindaco di Giovanna Miele che poi non è andata in porto, non sarà presente alle imminenti elezioni: «Nei mesi scorsi abbiamo lanciato più volte appelli finalizzati ad una sintesi, ad un'unione di intenti capace di mandare un messaggio politico realmente innovativo per non far trovare gli elettori per l'ennesima volta a scegliere tra gente mai vista e gente vista troppe volte'. Nonostante ciò è prevalsa l'ambizione dei singoli, non il tanto sbandierato amore per Latina». È un abbandono alla politica? «Assolutamente no afferma Coluzzi -, siamo spiacenti per chi sperava in questo ma sarà l'esatto contrario. Continueremo il nostro percorso e le nostre battaglie già da quando il giorno dopo le votazioni la gran parte dei numerosissimi candidati torneranno alle loro priorità di tutti i giorni dimenticando slogan vuoti e voli pindarici».

