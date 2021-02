© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN FELICE CIRCEOLa Biblioteca Cultura del Mare di San Felice Circeo è destinataria di un finanziamento regionale ed è l'unico progetto del genere inserito in graduatoria. A sottolinearne l'importanza il sindaco Giuseppe Schiboni: L'indirizzo che abbiamo voluto dare è preciso: è necessario puntare sulla cultura. E anzi, il nostro comune era l'unico ad avere alle sue dipendenze un bibliotecario con i titoli idonei che contiamo di riassumere per renderlo partecipe di questo progetto che avrà la sua base operativa al primo piano della scuola del centro storico, che è libera dalle classi e che potrebbe essere trasformata interamente in centro culturale in futuro. Fulcro portante sarà l'implementazione del digitale perché si potrà accedere anche attraverso vari moduli che saranno istallati in diverse parti di San Felice Circeo, per fare in modo che ogni spazio sia coinvolto, non solo quelli già molto noti. Credo infatti che, anche per sviluppare ulteriormente il turismo sia necessario far conoscere tutti i siti di grande importanza che abbiamo, non solo la Torre dei Templari, o la grotta dell'uomo di Neanderthal, sottolinea il sindaco. L'intervento sarà molto più ampio perché, oltre alla biblioteca diffusa prevede una serie di altri interventi come il caffè della biblioteca, o possibilità di vivere esperienze esclusive, legate alla Cultura del Mare. Sarà anche Centro Studi e Documentazione, e sede del Premio Letterario e della Residenza delle Narrazioni. Ospiterà il Salotto di Elsa de' Giorgi, la Collezione dei Libri Unici di Vittoria Zilieri Dal Verme e una collezione di conchiglie rare, uniche, antiche, in un'esperienza immersiva: E' stato un lavoro molto apprezzato dalla Regione e vedrà anche un cofinanziamento dello stesso Comune (L'importo è di circa 430 mila euro) spiega Schiboni rientra perfettamente nella linea che stiamo tracciando con San Felice Circeo Città della Cultura della Regione Lazio 2019, con I Borghi più belli d'Italia e con il progetto Lungomare di Circe, attualmente in concorso, nel programma della Blu Economy, della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico. Partner dell'Amministrazione Comunale in questo progetto è Mito di Circe, la rete territoriale di imprese di San Felice Circeo, che, è stata determinante per il buon esito del bando, specifica il sindaco.Francesca Balestrieri© RIPRODUZIONE RISERVATA