Domenica 12 Settembre 2021, 05:01

LA STORIA

Sono trascorsi nove mesi da quando Fabio Gianfreda, 19enne di Latina, si è tolto la vita in una camera di albergo di Roma ingerendo nitrito di sodio. Quel giorno, poco prima di Natale, ha raccontato ai genitori di andare a dormire a casa di un'amica, ma non è più tornato. E da quel giorno la famiglia lotta con tutte le sue forze per dare una spiegazione a quel gesto e per capire se c'è stata o meno una regia occulta che ha spinto a Fabio, appena maggiorenne, a commettere il gesto. «Per adesso racconta il papà Marco Gianfreda ci sono novità-non novità. Attendevano, infatti, il 21 agosto per il deposito della perizia effettuata dal perito su telefoni e pc di Fabio e di Tony». Tony è un altro ragazzo la cui storia somiglia terribilmente a quella di Fabio: entrambi hanno usato la stessa sostanza per togliersi la vita e hanno scelto come luogo una camera di albergo della Capitale. In entrambi i casi, come se non bastasse, le famiglie avrebbero trovato indizi relativi ad un sito internet, poi oscurato, dove esperti del settore consigliavano i modi migliori per farla finita. È su questo aspetto che si stanno concentrando le indagini: la perizia avrà modo di appurare se il sito in questione è stato o meno consultato dai due ragazzi e, nel caso la risposta fosse positiva, chi ha parlato con loro e cosa gli è stato detto. «Al momento continua non abbiamo però notizie. Il risultato della perizia arriverà a fine mese. Per essere certi che il sito sia stato consultato, che siano stati forniti consigli e che ci sia analogia tra quello che è accaduto a Fabio e quello che è accaduto a Tony dobbiamo aspettare il risultato della perizia. A nostro avviso le analogie sono troppe». Nel frattempo il sito che dava consigli su come uccidersi a 17.000 aspiranti suicidi è stato oscurato dalla Polizia Postale già da giugno proprio in seguito alle indagini avviate in seguito ai due decessi. Dai primi accertamenti era infatti venuto fuori che i due ragazzi erano iscritti alla community. Da quel giorno non è più possibile connettersi anche se ci sono alcuni escamotage su cui i genitori di Fabio stanno lavorando. «Il sito è oscurato continua il papà ma è raggiungibile per chi usufruisce di servizi particolari. È infatti bloccato in Italia, ma non all'estero e coloro che riescono ad accedere con un server straniero riescono ad entrare. Per questo motivo abbiamo chiesto una rogatoria internazionale per bloccare il sito in Europa e accertare le identità di chi è dietro, ma per avere riscontro anche di questo abbiamo bisogno di altre settimane».

Bianca Francavilla

© RIPRODUZIONE RISERVATA