IL CASO

Il direttore generale della Asl ieri pomeriggio ha firmato la «sospensione cautelare a seguito di procedimento penale» per i sei dipendenti assunti nelle strutture pontine dopo aver vinto il «concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n. 23 posti di collaboratore amministrativo professionale cat. d, indetto in forma aggregata tra la Asl di Frosinone, la Asl di Latina e la Asl di Viterbo», finito sotto inchiesta.

Sull'Albo pretorio sono state pubblicate le delibere firmate dalla Cavalli ma non vengono riportati i nomi, ma più semplicemente il numero di matricola dei sei assunti nel 2020 e il rimando «all'articolo 68 comma 2 del Contratto nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanita' triennio 2016/2018».

LA MOTIVAZIONE

Quell'articolo dà infatti alla Asl la facoltà di intervenire. «Il dipendente può essere sospeso dal servizio recita l'articolo - con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l'Azienda o Ente disponga, ai sensi dell'art. 55-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino a termine di quello penale, ai sensi dell'art. 69 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)». E quindi, fin quando la posizione dei sei nel procedimento penale non verrà chiarita (ci vorranno anni) non potranno continuare a lavorare per la Asl né tantomeno potranno ricevere lo stipendio. I sei sono quelli ai quali Claudio Rainone ha fornito in anticipo la domanda a cui avrebbero dovuto rispondere nella prova orale. Per due di loro era stato proprio Claudio Moscardelli a fornire al presidente della commissione i numeri di telefono. I due sono l'esponente Pd all'epoca presidente del Consiglio comunale di Minturno Giuseppe Tomao, e il figlio della presidente del Consilgio comunale di Gaeta, Pina Rosato, anche lei Pd.

GIRANDOLA DI SOSTITUTI

Nel frattempo, ieri, anche una sorta di cortocircuito istituzionale alla Asl pontina. Proprio mentre la manager Silvia Cavalli indicava Sergio Parrocchia attuale direttore sanitario del Santa Maria Goretti quale sostituto della dirigente Laide Romagnoli, che dal marzo scorso sta sostituendo il direttore sanitario aziendale Giuseppe Visconti; nelle stesse ore la Asl di Frosinone pubblicava invece la delibera con la quale assume per il prossimo quinquenni lo stesso Sergio Parrocchia come nuovo direttore sanitario degli ospedali di Frosinone e Alatri. A questo punto, se Parrocchia accetterà il nuovo incarico la Asl pontina dovrà nominare un nuovo direttore sanitario per il Goretti.

Vittorio Buongiorno

