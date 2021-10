Mercoledì 6 Ottobre 2021, 05:02

L'ULTIMO SINDACO

«L'esperienza amministrativa maturata in questi anni sarà l'elemento fondamentale per la scelta decisiva». Sergio Di Raimo, già sindaco di Sezze eletto al primo turno nel 2017 con il 54,45% dei voti, dovrà affrontare il ballottaggio del 17 e 18 ottobre per tornare in Comune da primo cittadino. Una corsa in salita per il commercialista 56enne esponente del Pd. Al primo turno ha ottenuto il 32,27%; il suo sfidante Lidano Lucidi, 48enne anche lui commercialista, ha avuto il 39,43%. Il candidato sindaco dem ha rastrellato 3.754 consensi, la coalizione che lo ha sostenuto ha preso 4.106 voti, corrispondenti al 36,86%. A pesare nella retromarcia, rispetto al 2017, è stato un crollo dei consensi massimamente attribuibile al Pd che ha dimezzato il suo bagaglio. «I voti del Pd spiega Di Raimo sono sempre risultati granitici. Questa volta una parte dell'elettorato del Pd, quello più storico, credo che non abbia visto una corrispondenza tra quelle che potevano essere le sue istanze e le eventuali risposte dei candidati della lista. Una situazione da recuperare». Di Raimo afferma che per il bene della città è auspicabile un suo ritorno: «Chi arriva in Comune senza un'esperienza amministrativa è svantaggiato. Occorre tempo prima di ingranare la marcia, mentre al paese bisogna dare risposte immediate». Cita, ad esempio un finanziamento di 850mila euro per la realizzazione della pista ciclabile Sezze-Sermoneta. Poi aggiunge i lavori portati a termine «che forse sono sfuggiti a una parte dei cittadini». «Mi riferisco in particolare ha precisato - alla messa in sicurezza della scuola Valerio Flacco che attendeva questo intervento dal 2003. Oggi se Sezze ha un nuovo depuratore è grazie all'amministrazione che ho guidato». Quali sono le priorità da risolvere? «Piccoli interventi che prima non siamo riusciti a portare a termine per mancanza di soldi risponde - parlo di riparazioni di alcune strade, di interventi di decoro urbano, dello sfalcio dell'erba». E la situazione del cimitero? «Diversi cittadini pensano di essere proprietari di tombe ma non hanno titoli, perché nel tempo i titoli necessari sono stati diversi a seconda del momento in cui sono stati richiesti. Il problema del cimitero non si è creato negli ultimi quattro anni, ma nei decenni precedenti. Occorre una sanatoria». Tornando al ballottaggio, pensa a possibili alleanze per recuperare il divario con il suo antagonista? «È necessario l'esito del voto, vedere dove ci aspettavamo di prendere voti e li abbiamo persi», ha concluso.

R.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA