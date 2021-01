© RIPRODUZIONE RISERVATA

SABAUDIALa furia del mare che inghiotte la sabbia. Le onde che devastano, scavano, cancellano chilometri di duna. Il paesaggio della spiaggia di Sabaudia che muta, cambia volto, si contrae per via dell'erosione che magia spazio e cambia il panorama e lo sfondo. Quello che appare è uno scenario davvero apocalittico. Il mare ha eroso metri di arenile e ha raggiunto il piede dunale. Ha scavato tutto quello che gli ha offerto resistenza. Sorprendono e impensieriscono le immagini delle scalette e delle passerelle in legno che vengono utilizzate dalla gente per scendere in spiaggia che, prive del sostegno della sabbia, ora giacciono pericolosamente sospese nel vuoto prive di fondamenta. Le mareggiate che in questi giorni stanno fustigando il litorale pontino hanno creato danni enormi alla spiaggia di Sabaudia che in alcuni tratti, in particolare quello che va da Sacramento alla Bufalara, ha registrato fenomeni erosivi di grande entità. Più volte durante il giorno i volontari dell'ANC di Sabaudia compiono dei passaggi per controllare l'andamento della situazione. L'acqua ha inghiottito sabbia e molti metri di arenile sono stati erosi. A questo si aggiunga che le abbondanti piogge hanno creato paurose voragini anche in cima alla duna, a livello della strada, la dove le acque piovane si immettono sulla sabbia. Inoltre la sede stradale, a causa dei venti persistenti, è stata invasa da enormi cumuli di sabbia che costituiscono un pericolo per la circolazione tanto che ieri si è reso necessario l'intervento di una ditta che li rimuovesse dall'asfalto. A seguito di tutti questi eventi e delle forti mareggiate che stanno fustigando il litorale sabaudiano il Comune ha chiesto il riconoscimento dello stato di calamità naturale con la delibera di Giunta 236/20. Da tempo sono in progetto interventi di ripristino della duna spiega il presidente dell'Ente Parco Nazionale del Circeo, Antonio Ricciardi Siamo in contatto col sindaco di Sabaudia e abbiamo piani comuni da attuare. Abbiamo le conoscenze tecniche per intervenire. Non abbiamo previsto un intervento immediato ma abbiamo già discusso con il Comune sul da farsi. Di certo questa situazione di emergenza ci spinge ad anticipare i tempi. Già lo scorso anno il Parco ha messo in atto un intervento di tutela della duna su 200 metri di arenile. Si è trattato di un rafforzamento anche con deposito di materiale recuperato sulla spiaggia. Nei prossimi giorni comunque è nostra intenzione sentire il Comune e lavorare per un intervento di protezione e ripristino delle dune. Purtroppo si tratta di una situazione che si ripresenta ogni anno, a partire dall'autunno, e che riguarda tratti di arenile diversi. Avviene infatti che nel tempo le porzioni di litorale colpite mutino. Non è possibile prevedere dove le mareggiate infieriranno maggiormente. Di sicuro però il problema interessa anche e soprattutto gli operatori del lungomare che più volte si sono trovati a dover fronteggiare la violenza delle onde che ha devastato e distrutto le strutture presenti sull'arenile.Ebe Pierini