Sabato 3 Luglio 2021, 05:02

LE REAZIONI

Un terremoto politico quello provocato dalla seconda parte dell'inchiesta sul concorso pubblico per le assunzioni alla Asl di Latina, che scuote dalle fondamenta il Partito democratico ma che determina anche reazioni a catena negli altri partiti. Ora c'è chi punta il dito contro un sistema di consenso consolidato e chi chiede alla Regione di approfondire l'accaduto.

La Lega in particolare, per voce del suo capogruppo Orlando Angelo Tripodi, chiede di attivare un ciclo di audizioni urgenti in commissione Trasparenza. «Sosteniamo a rispettiamo l'operato della magistratura e degli investigatori sulle concorsopoli della Asl di Latina dichiara il consigliere regionale pontino ma crediamo convintamente che la politica debba approfondire celermente quanto accaduto arrivando immediatamente gli anticorpi delle istituzioni parallelamente alle indagini. Per questo abbiamo chiesto un ciclo di audizioni urgenti, nella commissione Trasparenza, del presidente della Regione Nicola Zingaretti, dell'assessore regionale alla Sanità e Integrazione socio sanitaria Alessio D'Amato». La Lega chiama in causa anche i vertici della stessa Asl di Latina, quelli attuali e quelli passati: dall'ex direttore generale dell'azienda sanitaria pontina e attuale direttore della Asl di Roma 2 Giorgio Casati al direttore sanitario Giuseppe Visconti (quest'ultimo citato proprio da Casati nel corso di una conversazione telefonica intercettata dagli investigatori nell'indagine dello scorso maggio) fino all'attuale manager della Asl Silvia Cavalli, insediatasi solo qualche mese fa quando si erano appena concluse le prime prove del secondo concorso per 70 posti.

La consigliera della Pisana del Movimento 5 Stelle parla invece di un sistema di governo contro cui c'è l'obbligo morale di continuare a lottare. «Procura e Guardia di Finanza commenta -meriterebbero una standing ovation per quanto fatto fino a ora perché con caparbietà sono riuscite a penetrare nel dettaglio, come verosimilmente non avviene solo nel settore sanitario, il funzionamento del sistema del consenso in provincia di Latina: dal consigliere del piccolo comune al rappresentante istituzionale più elevato, ognuno con l'obiettivo di perpetuare il proprio raggio di influenza e i propri interessi, personali e di bottega, indipendentemente da dove e con chi ci si schieri. Bene hanno fatto Asl e Servizio Sanitario Regionale a preannunciare la propria costituzione di parte civile in un eventuale processo».

Laura Pesino

