L'OPERAZIONE

Un regolare contratto d'affitto per un normale appartamento. A Latina, nella zona dei pub. Niente sfarzi, né cimeli da boss. Voleva passare inosservato, forse, Mario Ascione e quel contratto lo aveva presentato per lasciare il carcere di Opera, a Milano, e sottoporsi all'obbligo di firma disposto dal Tribunale. Era un anno fa e lui, quell'obbligo, lo ha sempre rispettato. Ogni giorno, infatti, ha varcato la soglia della caserma Vittoriano Cimmarusti ed è andato a firmare dai carabinieri, come disposto dal magistrato. Non ha saltato un giorno, in quasi un anno non ha mai dato alcun fastidio, ma ora i militari cercano di comprendere perché abbia scelto proprio Latina e quali rapporti avesse già sul territorio o quali abbia intessuto in questo periodo. Già perché mercoledì sera Ascione in caserma c'è tornato, ma stavolta per finire in carcere e scontare una condanna definitiva per tentato omicidio. Lui, il giovane capo del clan Ascione di Ercolano, figlio del defunto Raffaele che ne era stato il fondatore e di Immacolata Adamo, al 416 bis in via definitiva e accusata di avere intimidito anche i pentiti, a soli 33 anni ha un curriculum criminale di tutto rispetto. Sin da giovanissimo - stando alla ricostruzione dei militari - raccoglie le redini paterne e insieme al cognato, Giorgio Di Bartolomeo, si allea con il clan Papale partecipando alla quarta guerra di camorra contro il clan Birra-Iacomino.

Poco più che ventenne fu arrestato per associazione di stampo mafioso e condannato in via definitiva. Durante la sua detenzione è stato anche colpito da numerose ulteriori misure cautelari, tra le quali quella per il reato di estorsione aggravata. Il 30 aprile 2020, dopo la scarcerazione, è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Napoli a 18 anni di reclusione per tentato omicidio aggravato, commesso il 23 aprile 2008 ai danni di un affiliato del clan rivale Birra. A seguito della condanna in primo grado, la direzione distrettuale antimafia di Napoli ha richiesto una misura cautelare, definitivamente accolta dalla Cassazione.

Così i militari del comando provinciale di Latina, insieme ai colleghi del nucleo operativo e radiomobile di Ercolano, mercoledì sera sono andati ad arrestarlo. Di recente era stato anche condannato all'ergastolo - in primo grado - per l'omicidio commesso l'11 febbraio 2008 ai danni di Giorgio Scarrone, fratello di un collaboratore di giustizia del clan rivale.

Si tratta, adesso, di ricostruire i contatti avuti dal boss a Latina, capire il motivo della sua scelta legata al capoluogo. Materia che i carabinieri stanno già approfondendo.

Giovanni Del Giaccio

