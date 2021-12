Domenica 19 Dicembre 2021, 05:01

L'OMELIA

«Anche quest'anno, la duplice ricorrenza anniversaria della dedicazione di questa cattedrale e dell'inaugurazione della città di Latina, porta all'altezza della nostra attenzione sia la comunità ecclesiale, con le numerose parrocchie che la compongono, sia la città tutta nel suo amalgama variegato dal punto di vista urbanistico, sociale, culturale e religioso». Con queste parole, ieri nella cattedrale di San Marco, il vescovo Mariano Crociata ha aperto la celebrazione per l'anniversario della dedicazione della cattedrale e per il Natale di Latina. «La cattedrale è luogo per eccellenza di raduno dell'assemblea diocesana, in questo senso simbolo di una identità, di una unità e di una comunione che rimangono sempre dinanzi a noi come la meta a cui tendere con dedizione inesausta». Attraverso l'immagine del Vangelo della visitazione, il vescovo Crociata si sofferma sulla necessità di allargare gli orizzonti per una crescita consapevole: «La visita di Maria è un invito a uscire fuori dalla prigione del proprio orizzonte mentale, affettivo, esistenziale. La nostra collocazione geografica e storica ecclesiale e civile insieme , se può essere vista come mortificata dal confronto con limitrofe grandezze metropolitane schiaccianti, per altro verso si presenta come opportunità per accedere a servizi e offerte che potrebbero solo arricchire la comunità ecclesiale e la città tutta». Tutto ciò attraverso una «sana convergenza verso l'interesse preminente dell'intera comunità cittadina». «Pur in mezzo a una crisi che non accenna ad esaurirsi, ci sono delle opportunità che non torneranno più. Solo che per valorizzare una opportunità ci vogliono prospettive comuni, visione del futuro della città, dei suoi bisogni e delle sue potenzialità, ci vuole amore a questa città, non più concepita come territorio di cui occupare spazi, ma come comunità in cui tutti possano esprimere e perseguire il meglio per se stessi e per l'intera comunità cittadina, dialogando e cooperando, cospirando cioè facendo confluire gli spiriti verso obiettivi comuni». L'omelia si chiude con un messaggio: la necessità di «una nuova apertura e un nuovo respiro, un nuovo dialogo e nuova comunicazione tra tutti, nel palazzo e nella città, e tra l'uno e l'altra, di cui si sente parte viva la comunità ecclesiale».

S.N.

