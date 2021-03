19 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







IL COMUNE

Spunta l'ombra della politica locale dietro l'operazione Omnia 2 che alle prime luci dell'alba di ieri ha portato all'arresto di 11 persone e alla consegna di 15 avvisi di garanzia. Proprio tra gli indagati spiccano i nomi di alcuni noti esponenti della classe politica setina che, secondo le ricostruzioni della Procura, avrebbero, in qualche modo, prestato il loro contributo nell'ambito di quello che potremmo ribattezzare il mercato nero della morte. Uno su tutti, l'assessore delegato ai lavori pubblici e ai servizi cimiteriali, nonché vicesindaco, Antonio Di Prospero. Il 79enne, unico sopravvissuto ai tre rimpasti di giunta che il sindaco Di Raimo ha effettuato nel corso del suo mandato, era già finito all'attenzione delle cronache per il suo poco chiaro contributo al taglio di diversi alberi in un parco adiacente a Piazzale delle Regioni, operazione per la quale è tuttora in corso un'indagine da parte degli inquirenti. Nella vicenda Omnia 2, invece, laddove la Procura riuscisse a dimostrare che Di Prospero abbia effettivamente preso parte al mercimonio di tombe e loculi, il 79enne potrebbe dover rispondere di concorso nei di reati di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione di persona incaricata di pubblico servizio. Accuse pesanti che getterebbero ulteriori ombre sulla figura del vicesindaco che, dal canto suo, stando ad insistenti voci di palazzo, potrebbe presto decidere di rassegnare le proprie dimissioni. Accuse gravi anche per l'ex consigliere comunale, Antonio Piccolo. All'opposizione dal 2012 al 2017, il classe 1958 potrebbe trovarsi a dover rispondere di concorso nel reato di concussione insieme con l'ex comandante dei carabinieri di Sezze, Mattia Benvenuto e l'ex custode del cimitero, Fausto Castaldi. Oltre al Castaldi, nella vicenda figurano anche altri due dipendenti comunali, l'ex dirigente Maurizio Panfilio, per il quale ieri è scattata la misura della carcerazione cautelare e il vice comandante della polizia locale, Paolo Rosella, al momento sottoposto ad indagini per induzione indebita. Un quadro complesso quello che delinea i rapporti tra la politica, il comune di Sezze e le presunte vicende del cimitero, gli eventi inaspettati di ieri mattina, d'altronde, hanno colto di sorpresa tutti e hanno fatto calare un velo di silenzio e preoccupazione tra i corridoi di Palazzo De Magistris. Solo dal sindaco, a nome dell'intera amministrazione, arrivano le prime dichiarazioni sul caso «Abbiamo appreso dell'operazione posta in essere dalle forze dell'ordine su presunti reati attinenti al cimitero - si legge nel comunicato - Già nei mesi scorsi l'Ente si è messo a disposizione, e così continuerà a fare, fornendo tutti i documenti e le informazioni necessarie e collaborando in modo fattivo alle operazioni degli inquirenti. Confidiamo nel lavoro della magistratura - conclude la nota - augurandoci che venga fatta luce nel più breve tempo possibile e seguiremo con attenzione gli sviluppi delle indagini».

Fra.Le.

© RIPRODUZIONE RISERVATA