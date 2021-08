Domenica 29 Agosto 2021, 05:01

PONTINIA

A distanza di una settimana dal rogo della Sep, a Mazzocchio, non accenna a diminuire l'indignazione dei comitati. Il problema, stavolta, è nella copertura dell'area del rogo, che sarebbe stata effettuata con un semplice ombreggiante. Venerdì i rappresentanti dei comitati di Mazzocchio, Boschetto Gricillì e Macallè, Il Fontanile e Pontinia Ambiente e Salute, erano stati in Prefettura per rassicurazioni, ma a distanza di 24 ore denunciano: «Un nuovo intoppo nella gestione dell'impianto di compostaggio. Ci era stato assicurato che l'amministrazione giudiziaria avrebbe provveduto in poche ore a sigillare il settore dato alle fiamme. Ci siamo trovati di fronte, invece, a un capannone chiuso con delle reti ombreggianti. In sostanza vorrebbero farci credere che delle semplici reti siano in grado di trattenere i cattivi odori prodotti dal compost senza che questi si mischino con l'area esterna. Anche nel capannone attiguo le finestre sono esplose e non sono ancora state riparate. La Sep, infine, non lavora per compartimenti stagni, è un unico stabilimento. Se la parte finale non è sigillata - aggiungono - l'impianto di filtraggio non funziona correttamente e l'area non risulta isolata, di conseguenza noi moriamo di puzza perché è come se il compost macerasse a cielo aperto». Intanto proprio venerdì è arrivata la revoca dell'ordinanza comunale emanata il 23 agosto dal sindaco di Pontinia Carlo Medici a tutela della salute pubblica. Cessato allarme: i vigili del fuoco hanno dichiarato spento del tutto l'incendio e anche i cumuli, dopo giorni di smassamento e raffreddamento, sono fuori pericolo. Intanto l'Arpa Lazio aveva inviato i risultati delle analisi, confortanti e con valori nella norma ad eccezione del primo campione relativo alla diossina, poi rientrato nella seconda rilevazione. Giovedì il campionatore è stato rimosso. Restano ora in piedi le indagini dei carabinieri per capire l'esatta natura dell'incendio, per la quale si è fatta sempre più spazio nei giorni scorsi l'ipotesi del dolo.

Stefania Belmonte

