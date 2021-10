Giovedì 14 Ottobre 2021, 05:02

L'INTERVISTA

1) «La casa della comunità è uno dei progetti di cui Cisterna ha più bisogno. Dobbiamo migliorare le condizioni dell'abitare; accoglienza, urbanità, cultura, sicurezza, bellezza».

2) «La zona industriale è una risorsa economica per la città e la sua provincia necessità di completare le opere di urbanizzazione: Si tratta di: realizzare la dorsale idrica per la distribuzione delle acque provenienti dalle opere di captazione da tempo realizzate; rifunzionalizzare un impianto di depurazione di una fabbrica dismessa a beneficio di tutti gli insediamenti esistenti; completare la rete viaria esistente».

3) «Vorremmo che Cisterna tornasse attiva a livello calcistico come lo era un tempo, realizzando un centro sportivo polifunzionale da affiancare a uno stadio-palazzetto. Stabiliremo regole precise per le strutture sportive e sarà nostra intenzione promuovere le attività sportive inclusive dei cittadini con disabilità».

4) «Riteniamo fondamentale, non solo per la sicurezza di tutti i cittadini, ma anche per il decoro urbano della città, far sì che i privati, che hanno progetti in corso fermi da anni, mettano in sicurezza le aree e concludano secondo quanto previsto dal deliberato programma di interventi progettuali, donando al tessuto urbanistico quel quadro di insieme oggi mancante e storpiato dalle tante, troppe Buche esistenti».

5) «La città di domani dipenderà in modo crescente dalle capacità della comunità di cogliere le opportunità che il territorio, geneticamente vocato allo sviluppo, per posizione geografica e contesto socio-economico, ciclicamente offre».

6) «La nostra proposta prevede di introdurre il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, attraverso il quale potranno essere valutati gli investimenti in infrastrutture e innovazioni gestionali da attuarsi nel medio periodo».

7) «Sì. La mia unica alleanza sarà con la città, non siamo interessati all'accordo tra le parti».

8) «Un buon amministratore può avere sia pregi che difetti, la cosa importante è che abbia le competenze per amministrare bene».

9) «Continuando pervicacemente con l'ascolto e insistendo sull'importanza del voto quale strumento necessario a una compiuta democrazia rappresentativa».

10) «Dovrebbero votarmi perché non ho alcuna necessità di fare carriera, il mio unico desiderio è di tornare a vedere la città che amo, rinascere e ricrescere».

Claudia Paoletti

