Giovedì 14 Ottobre 2021, 05:02

L'INTERVISTA

1) «Cisterna andrà verso il futuro, grazie ai collegamenti verso il governo centrale e l'Europa, intercettando i fondi del PNRR possiamo finalmente dare corso e terminare tutti quei progetti che ci portavano verso una smart city all'avanguardia, con la possibilità dei nostri giovani di trovare occupazione e realizzare i propri sogni qui a Cisterna».

2) «Cisterna è in uno snodo fondamentale, e lo sarà sempre più quando verrà inaugurata la bretella Cisterna-Valmontone. Se perdurerà la mancanza di servizi valuteremo l'uscita dal Consorzio».

3) «La cittadella dello sport è stata già avviata ma dobbiamo pensare anche di consolidare l'esistente e sviluppare nuove strutture sportive e di aggregazione anche nelle zone periferiche».

4) «Si è in attesa del parere della Regione Lazio, il Consiglio comunale si è già espresso, con i voti contrari di chi oggi fa coalizione con i progettisti: credo che arriveremo a breve a una soluzione adeguata, altrimenti prenderemo le giuste decisioni senza vincoli».

5) «La città non ha necessità di nuovo cemento, ma di una riqualificazione e rigenerazione urbana. La città va pensata nell'ottica degli spazi che detiene, costruire sul costruito, migliorando i servizi al cittadino, potenziando le aree verdi per il tempo libero e per gli amici animali».

6) «Abbiamo bisogno di strade efficienti e con manutenzione adeguata, consideriamo che Cisterna ha quasi 500 km di strade asfaltate e oltre 350 di strade di campagna, ma nello stesso tempo di sistemi adeguati per la sicurezza stradale anche con campagne informative tra i giovani e nelle scuole».

7) «Il patto si fa con le forze politiche e sociali, abbiamo allargato il nostro consenso in nome dell'idea di una città di tutti che non lascerà nessuno indietro. Sì, sarà un governo stabile anche perché non si avrà altro tempo che non per lavorare per risolvere i problemi della città».

8) «È una figura preparata e cortese ma la sua esperienza pluriennale di dirigente pubblico e l'aver vissuto poco Cisterna per il suo impegno lavorativo, non è un valore aggiunto per far tornare a sorridere Cisterna».

9) «Ricordando che la protesta più giusta è andare a votare, astenersi non è mai una grande scelta».

10) «Perché ho già dimostrato di lottare per la mia Cisterna, rappresento la politica del fare, quella libera e indipendente, ho a disposizione tempo, energia e una grande squadra, che è la mia città».

Cla.Pao.

