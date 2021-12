Mercoledì 1 Dicembre 2021, 05:02

L'INTERVENTO

«Ci sono stati diversi incontri di approfondimento che sono stati utilissimi, perché è stata l'occasione di condividere tante linee programmatiche, come è corretto che sia in una fase di ascolto dei bisogni delle diverse comunità. Ma poter chiudere nei tempi giusti l'atto aziendale, con cui viene definita l'organizzazione dell'azienda sanitaria e quindi le gambe su cui cammina l'offerta sanitaria stessa, è motivo di grande soddisfazione».

Ci sono alcune caratteristiche di questo atto aziendale che la direttrice della Asl Silvia Cavalli (nella foto) ci tiene a sottolineare: «Questo atto riprogetta l'offerta sul territorio rafforzando la funzione dei distretti nell'ambito delle cure primarie della specialistica ambulatoriale e delle case della salute, che diventeranno con il Pnrr le case della comunità. Saranno il luogo della presa in carico della popolazione con patologie croniche, pensiamo allo scompenso cardiaco o al diabete. C'è poi la nascita di un dipartimento importantissimo, che è quello della tutela delle fragilità che inciderà sulla popolazione a forte disagio sociale, economico, psichico e fisico, quindi sulla disabilità grave, sulla popolazione migrante, sulla tutela della donne e dei bambini e su molte altre categorie che richiedono un modello di presa in carico diverso. In questo senso stiamo progettando dei modelli di risposta che possano tenere conto di tutti questi fattori e dell'esigenza di una cura diversa. Abbiamo cercato di dare questa focalizzazione attraverso l'atto aziendale».

La direttrice ha poi specificato quali saranno i prossimi passaggi dell'iter dell'atto aziendale: «Oggi sarà approvato con un provvedimento deliberativo e verrà trasmesso alla Regione, che lo valuterà, se sarà ritenuto conforme andrà in pubblicazione».

