20 Marzo 2021

L'INDAGINE

«Attività permanente e spregiudicata di una banda che si appropria dei servizi cimiteriali in modo sistematico, sostituendosi in ogni modo all'ente comunale depredando l'ente pubblico ed i privati bisognosi di sepolture». Il giudice delle indagini preliminari, Giuseppe Cario, non ha dubbi nel descrivere il gruppo che gestiva a suo piacimento tutto ciò che ruotava intorno al cimitero di Sezze. Nell'ordinanza che manda in carcere Fausto Castaldi, ex custode, e Maurizio Panfilio, ex dipendente del Comune, vengono ricostruiti tutti i passaggi di favori, denaro, le minacce e le «ossa mischiate» per fare spazio in tombe di altri che invece venivano rivendute. Nessun accenno alla precedente inchiesta che riguarda Castaldi, quella sulle baby squillo, ma una serie di particolari su come quel servizio pubblico fosse asservito alle volontà di pochi. Dietro corresponsione di soldi, lavori imposti, fiori sottratti ai funerali del giorno precedente e fatti rivendere dalla compagna di Castaldi. Quest'ultimo viene definito dal giudice come: «Padrone assoluto, vessa i richiedenti le sepolture con modi spicci, senza pietà nemmeno per i defunti. Mischiandoli con i resti di altri defunti risalenti nel tempo, qualcuno dell'anno 1944, pur di lucrare in ogni modo. Oppure facendo sparire i resti di salme in una cappella per trasferirne la proprietà in modo ìllecito posto che la sepoltura apparterrebbe al Comune di Sezze che assegna soltanto diritto di uso e non è commerciabile». Attenzione, perché «Non si fa scrupolo di effettuare operazioni ìllecite a fini di lucro nemmeno di fronte ai resti dei bambini. Che provvede a traslare senza alcuna autorizzazione». Determinante, in tutto questo, il ruolo di Maurizio Panfilio «che con lui divide gli introiti illeciti intervenendo a sepolture già realizzate con determine di assegnazione che invece dovrebbero procedere la realizzazione delle stesse. Non facendosi scrupolo talvolta di trovare soluzioni di sepoltura in ogni modo per fare cassa, anche sbarazzandosi di salme in modo sbrigativo».

IL VICE SINDACO

Intorno c'erano tutti gli altri, ben consci del sistema che vigeva, pronti a pagare pur di avere il loculo subito. Una «pluralità di titolari di imprese che in modo sistematico corrispondono tangenti al fine di poter svolgere servizi a loro non consentiti, ma che sarebbero di competenza di una società partecipata dal Comune sistematicamente estromessa». Con danni alle casse dell'ente. Ne è al corrente anche il vice sindaco, Antonio Di Prospero, che ha la delega proprio al cimitero. Grazie alle intercettazioni emerge che alcune sepolture del fratello dell'esponente di giunta, realizzate il 27 aprile 2019, saranno autorizzate due mesi dopo. Nell'ordinanza il giudice ha disposto il sequestro di 16 tombe. Al cimitero di Sezze funzionava così.

Giovanni Del Giaccio

Francesca Leonoro

