26 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







L'INCHIESTA

Si sono conclusi ieri mattina gli interrogatori delle undici persone colpite da ordinanza di custodia cautelare nell'ambito dell'inchiestsa Omnia 2 sul cimitero di Sezze. Una lunghissima fila di reati contestati: corruzione per i reati di atti contrari ai doveri d'ufficio, in concorso e continuato; induzione indebita a dare o promettere utilità; distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere, in concorso e continuato; peculato continuato; concussione in concorso; tentativo di minaccia o violenza in concorso per costringere a commettere un reato; esecuzione di lavori in assenza del titolo abilitativo e in violazione del regolamento di polizia mortuaria.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Cario ha ascoltato gli ultimi quattro imprenditori nel ramo dei servizi funebri che si trovano agli arresti domiciliari. Antonio e Francesco Fanella, titolari di una ditta di marmi, difesi dagli avvocati Orlando Mariani e Francesca Apponi, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere rilasciando però alcune dichiarazioni spontanee per dirsi completamente estranei ai fatti. Fausto Perciballe, assistito dall'avvocato Giancarlo Vitelli, ha risposto negando ogni responsabilità così come ha fatto Andrea Redi, assistito dall'avvocato Mauro Iodice. Nel frattempo il difensore di Fausto Castaldi, l'avvocato Antonio Orlacchio ha depositato ieri una istanza di revoca o modifica della misura cautelare allegando alcuni documenti per provare come l'ex custode del cimitero sia estraneo a molti degli episodi che gli vengono contestati.

Castaldi, che molti dei titolari di imprese funebri coinvolte hanno indicato come colui che trattava direttamente con i familiari dei defunti per la scelta dei loculi, è andato in pensione alla fine del 2019 e per quanto riguarda il figlio Antonio, titolare di una ditta edile finito anche lui nell'inchiesta, avrebbe cessato la propria attività all'inizio dello scorso febbraio. La difesa dei due ha inoltre già depositato un'istanza anche al Tribunale del Riesame impugnando l'ordinanza cautelare.

E.Gan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA