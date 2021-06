L'INCHIESTA

Era il 20 marzo 2015 quando su disposizione del Tribunale di Perugia Antonio Lollo, giudice presso la sezione fallimentare del Tribunale di Latina, venne arrestato insieme ad altre sette persone - tre commercialisti, un ufficiale della Guardia di Finanza e una cancelliera del Tribunale di Latina nell'ambito di un'inchiesta che ha portato alla luce un diffuso sistema di corruzione per pilotare i fallimenti. Sistema al centro del quale c'era proprio lui, il giudice Lollo, 53 anni, accusato di corruzione in atti giudiziari. Le indagini hanno accertato come il magistrato, in cambio di costosi regali tra i quali orologi, scooter e anche consistenti somme di denaro, affidava a suo piacimento incarichi a commercialisti influenzato il corretto svolgimento delle aste disposte dal Tribunale di Latina per la vendita di beni oggetto di liquidazione nelle procedure concorsuali e nei loro confronti vennero accertati anche alcuni tentativi di accedere abusivamente al sistema informatico del registro generale della Procura di Latina in modo da consentire ad alcuni indagati di conoscere lo stato delle indagini a loro carico. I reati contestati ai componenti della cricca vanno dalla corruzione, alla corruzione in atti giudiziari, alla concussione, alla turbativa d'asta e all'accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico aggravato dalla circostanza di rivestire la qualità di pubblico ufficiale. La Polizia sequestrò all'epoca denaro contante e oggetti preziosi per un valore superiore al milione di euro quale profitto di reato. Sin dal primo interrogatorio Lollo, che dopo l'arresto si è dimesso dalla magistratura, ha scelto di parlare e collaborare rivelando i dettagli sul funzionamento di quel sistema scegliendo poi la strada del patteggiamento della pena. L'8 febbraio 2018 il gip di Perugia lo ha condannato a tre anni e sei mesi di carcere, pena decisamente mite rispetto a quella prevista per la corruzione in atti giudiziari, pena che finirà di scontare a giugno 2023 ai domiciliari visto il pronunciamento irrevocabile della Corte di Cassazione.

E. Gan.

