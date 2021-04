29 Aprile 2021

(Lettura 3 minuti)







SEZZE

Il commissario straordinario del Comune di Sezze ha rimesso la palla al centro campo, sfilando dal piano delle alienazioni l'impianto sportivo Le Fontanelle di proprietà del conservatorio Corradini. Riconosciuto l'errore, segnalato dalla presidenza del consiglio di amministrazione dello storico conservatorio intitolato alla memoria del cardinale setino Pietro Marcellino Corradini (1658-1743), dichiarato venerabile appena la scorsa settimana, il commissario Raffaele Bonanno ha revocato la delibera 19/2021. Si tratta di un atto del febbraio scorso approvato dalla giunta di Sergio Di Raimo che aveva inserito la proprietà privata nell'elenco dei beni comunali. Un mero errore? Difficile trovare una risposta in mezzo a lunghi contenziosi e azioni amministrative senza rigore risalenti al secolo scorso. Certo è che di fronte all'evidenza il commissario ha dichiarato che sussistono i presupposti che legittimano la revoca in autotutela della delibera, precisando che l'ufficio competente sta avviando un'ulteriore analisi degli elenchi dei beni immobili allegati al Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni, elaborati dalla Management and Consulting srl. A dire il vero, il conservatorio Corradini, con una nota separata, ha presentato eccezioni anche su un'altra proprietà, quella dell'attuale campo Tornesi allo Scalo. Intanto il commissario Bonanno ha adottato un altro Piano di alienazione con relativi elenchi dai quali non compare né il campo sportivo Le Fontanelle di proprietà del conservatorio né il campo sportivo Tornesi, solo in parte ancora di proprietà del conservatorio. A questo punto potrebbero aprirsi nuovi scenari.

IL RISVOLTO

Il presidente del cda del conservatorio, l'ex consigliere comunale Ernesto Di Pastina, esprime soddisfazione per la decisione del commissario precisando che il conservatorio resta aperto a una reale soluzione della vicenda: «La questione è di natura giuridica. La normativa vigente traccia due percorsi: o la restituzione del bene nelle condizioni iniziali (previo abbattimento delle opere realizzate senza il consenso della proprietà) o il risarcimento del danno. Ci rendiamo conto che privare la comunità di un'infrastruttura sportiva non è nell'interesse di alcuno ma una cosa deve essere chiara a tutti: il conservatorio è un ente pubblico soggetto ai controlli della Corte dei conti». Facciamo un passo indietro. Per il terreno in località Fontanelle il Comune risulta affittuario dal 1975 e da diversi anni il conservatorio non riceve il canone. Su questo terreno sono stati realizzati spogliatoi e tribune dal Comune. Nessun contratto invece legittimerebbe il possesso del terreno allo Scalo, relativamente alla parte ancora di proprietà del conservatorio. Anche in questo caso il Comune ha realizzato opere. Entrambe le proprietà, insieme all'intero patrimonio del Corradini, sono state oggetto di un lungo contenzioso che ha visto definitivamente soccombente nel 2013 la Congregazione delle Suore Oblate del Bambino Gesù (gestrice della scuola paritaria fino al 2018) che ne rivendicava la proprietà. In via incidentale l'ente, chiamato in causa per i canoni di affitto del campo Le fontanelle rivendicati dalle suore, chiese e ottenne l'autorizzazione alla chiamata in giudizio del Corradini, in quanto unico e legittimo proprietario dell'immobile. La Suprema Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha definitivamente chiarito si legge nella nota inviata al Comune che ha portato alla revoca del piano di alienazione - la circostanza che i beni immobili, sebbene gestiti dalle Suore Oblate del Bambino Gesù di Sezze, sono sempre rimasti in proprietà dello scrivente Conservatorio. Conservatorio che ora auspica una soluzione definitiva.

Rita Cammarone

© RIPRODUZIONE RISERVATA