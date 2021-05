12 Maggio 2021

«Picchiava mia madre, ora sono cresciuto e mi sono vendicato». C'è molto più della banale noia tra le ragioni che potrebbero aver spinto i due giovani di Sezze a pestare quasi a morte Ionel Mirza, il 43enne di origine romena aggredito lo scorso 30 marzo nel cuore del centro storico. Stando a quanto rivelato agli inquirenti da uno dei testimoni, Matteo Pozone, il 20enne accusato di tentato omicidio in concorso con suo cugino minorenne, avrebbe confessato di aver aggredito il romeno per vecchi dissapori di natura personale. Nello specifico, il ragazzo, poche ore dopo il pestaggio, avrebbe rivelato al testimone che Mirza in passato aveva avuto una relazione con sua madre, una relazione, sempre secondo quanto riportato dal testimone, fatta di abusi e violenze che il 43enne era solito praticare nei confronti della donna. «Le aveva bruciato l'auto, la picchiava abitualmente - avrebbe dichiarato Pozone - dovevo vendicarmi».

Sarebbe dunque la vendetta il movente che si nasconde dietro quello che, stando alle ricostruzioni del Gip, è sembrato un agguato in piena regola, con i due ragazzi che, dopo averlo ripetutamente provocato, hanno attaccato il 43enne visibilmente ubriaco, prendendolo alle spalle. Diversa invece la versione fornita dai due giovani agli uomini della caserma di Sezze, dove si erano recati qualche giorno dopo il pestaggio per sporgere querela nei confronti dello straniero. Ai carabinieri di Sezze i due ragazzi avevano infatti spiegato di essersi imbattuti per caso nell'uomo e di averlo sì colpito, ma solo per difendersi, dopo aver esser stati a lungo stuzzicati e minacciati. Una versione risultata, evidentemente, poco credibile agli occhi del Gip e del giudice del tribunale per i minorenni che hanno disposto la custodia cautelare per entrambi.

A far scricchiolare il racconto dei ragazzi, oltre alle testimonianze di alcuni dei presenti, soprattuto l'elevatissimo tasso alcolemico riscontrato dai sanitari del 118 nel sangue del romeno che, al momento del pestaggio, si attestava attorno a 2,8 g/l, un livello di ubriachezza tale che a stento avrebbe consentito all'uomo si reggersi sulle proprie gambe. Tuttavia, laddove venissero accertati nel corso del dibattimento, i presunti trascorsi violenti del romeno con la madre di uno degli aggressori potrebbero costituire un'attenuante per il 20enne setino che al momento è accusato di concorso in tentato omicidio, aggravato dal fatto di essersi accanito su un uomo le cui capacità di difesa erano notevolmente attenuate dai fumi dell'alcool.

A sostenere le ragioni del Pozone in queste ore è intervenuta anche sua sorella, che a più riprese sui social network si è detta certa che il giovane abbia agito in buona fede con il solo intento di difendersi. «Il romeno ha dato fastidio a mio fratello perché era il compagno di sua madre - ha risposto la ragazza a uno dei tanti commenti dei cittadini indignati - lo ha stuzzicato e mio fratello si è difeso come avrebbe fatto chiunque, non è un criminale».

