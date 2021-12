Mercoledì 29 Dicembre 2021, 05:01

POLITICA

«Mi auguro che l'Italia voglia semplificare le procedure di accesso ai fondi dello sviluppo rurale la cui complessità viene spesso addebitata all'Europa, quando, in realtà, non è così. Altri Stati membri hanno determinato regole molto più semplici». Salvatore De Meo, 50 anni, esponente di Forza Italia, già sindaco due volte di Fondi, europarlamentare da inizio 2020, traccia un primo bilancio positivo delle attività svolte a Bruxelles. Cita la Pac, Politica agricola comunitaria, una riforma frutto di «un giusto compromesso dopo anni di negoziati che prevede specifiche risorse per favorire un'agricoltura più sostenibile, investimenti in ricerca e innovazione e misure di sostegno ai piccoli produttori e ai giovani che vanno avvicinati nella consapevolezza che il settore ha una funzione strategica nella nostra economia e necessita di specifiche e qualificate competenze». Ma in quanto all'Italia, la parola d'ordine di De Meo è semplificazione. La sua premura è che i meccanismi europei siano ben compresi sul territorio per trarne maggiori vantaggi e per questo ha messo a disposizione una piattaforma per informazioni sui bandi europei e relative progettazioni.

«Con Insieme in Europa' spiega - il mio intento era ed è quello di colmare un vuoto di informazione e di dare una percezione concreta e di vicinanza dell'Europa stessa che purtroppo spesso è anche raccontata male. Devo ammettere che sta andando benissimo: ad oggi sono oltre 10mila iscritti, molti anche di fuori regione, che, tramite la piattaforma, leggono e partecipano a bandi europei o nazionali. Tra di essi, anche tanti amministratori locali che si sono probabilmente resi conto di quante opportunità non abbiamo utilizzato in passato. Sulla piattaforma organizziamo anche dibattiti e corsi di formazione e sinceramente registro tanta voglia di partecipare e conoscere». De Meo è approdato in parlamento con la Brexit e, dopo pochissime settimane, è arrivato il Covid. Ora l'Europa ha riversato sugli stati membri un fiume di risorse, che attraverso il Pnrr arriveranno anche in provincia di Latina. «Penso commenta De Meo - che si debba dare priorità alle infrastrutture per garantire un adeguato collegamento fisico e digitale di tutta la parte sud del Lazio ed in particolare della provincia di Latina. Mi riferisco alla viabilità, ma anche a tutta la rete digitale di cui siamo carenti e senza la quale le nostre potenzialità produttive e turistico-ricettive sono fortemente compromesse».

E a proposito della l'abolizione del Natale dalle comunicazioni istituzionali, come disposto in un documento interno della Commissione poi ritirato, De Meo racconta di un suo sgomento e preoccupazione: «Forza Italia ha immediatamente presentato un'interrogazione fatta propria anche dal Ppe che, tra l'altro, ha voluto promuovere un dibattito in plenaria per censurare questo tipo di atteggiamento e per rivendicare con forza le origini cristiane di un'Europa identificata come tale quindi aperta, solidale e sostenitrice dell'integrazione». Per De Meo l'esperienza parlamentare in Europa apre orizzonti completamente diversi rispetto a quelli nazionali e locali. «Ma è inevitabile aggiunge - che non sempre sia tutto perfetto. L'Italia però deve necessariamente recuperare una maggiore credibilità rispetto al passato. Fortunatamente in questo momento abbiamo una grande presidenza del Consiglio che ci permette di avere il massimo dell'attenzione. Per questo credo che sia necessario proseguire con la Presidenza Draghi con cui poter guidare anche la politica europea».

Rita Cammarone

© RIPRODUZIONE RISERVATA