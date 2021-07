Martedì 13 Luglio 2021, 05:01

LE INDAGINI

Saranno interrogati oggi dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma, Francesco Patrone, gli altri arrestati per l'esecuzione di Massimiliano Moro, avvenuta il 25 gennaio del 2010. Si tratta di Antoniogiorgio Ciarelli e Ferdinando Di Silvio detto Pupetto, rispettivamente fratello di Carmine Ciarelli e figlio di Armando Lallà Di Silvio. Ai due si aggiunge anche Ferdinando Ciarelli detto Macù, già finito in carcere per l'omicidio lo scorso febbraio (insieme ad Andrea Pradissitto, Simone Grenga e Ferdinando Furt Ciarelli) ma poi scarcerato dal Riesame per un vizio di forma. Si tratta dunque degli altri due componenti del commando che quella sera, nell'appartamento di Largo Cesti, esplose due colpi di arma da fuoco per eliminare il rivale, colui che stava cercando di sovvertire il potere e gli affari dei rom nel capoluogo. Devono rispondere, seppure con ruoli diversi, di omicidio volontario in concorso e associazione a delinquere di stampo mafioso, con l'aggravante di aver agito con premeditazione e di aver commesso il fatto per agevolare l'associazione a delinquere nata dall'alleanza tra le famiglie rom Ciarelli-Di Silvio. A definire meglio il quadro e a chiudere il cerchio sul gruppo che prese parte all'esecuzione di Moro hanno contribuito nei mesi scorsi le dichiarazioni di un nuovo collaboratore di giustizia, Andrea Pradissitto. Una testimonianza preziosa la sua che, dopo quelle di Agostino Riccardo e Renato Pugliese, arriva per la prima volta da un personaggio interno che partecipò direttamente alle riunioni tra i due clan in cui si pianificava il delitto e in cui si costruiva quella linea stragista che portò, dopo l'uccisione di Moro, a una lunga serie di fatti di sangue. Secondo la ricostruzione degli investigatori l'esecutore materiale del delitto fu Simone Grenga, che salì armato nell'appartamento della vittima insieme a Ferdinando Ciarelli Macù.

Laura Pesino

