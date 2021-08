Domenica 22 Agosto 2021, 05:01

LATINA

Farmacia Fontana, via Filiberto; Farmacia Latina Est, via Don Torello; Farmacia Giannantonio, via Don Torello; Farmacia Salvagni, via dell'Agora; Farmacia San Marco, corso della Repubblica; Farmacia Marconi, viale Marconi; Farmacia Calabresi, via Romagnoli; Farmcia Papagno, via Paganini; Farmacia Latina Fiori, viale Nervi; Farmacia degli Speziali, largo Peri; Farmacia Giammarco, strada Minturnae; Farmacia Santa Maria, corso Matteotti.

SCALO E BORGHI

Farmacia Dott. Provantini, via della Stazione; Farmacia Giannantonio, via del Crocifisso (B.go Santa Maria); Farmacia Maggiocomo, via Acque Alte; (B.go Podgora) Farmacia di Borgo San Michele, via Capograssa (B.go San Michele).

APRILIA

Farmacia Sant'Antonio, via Carroceto; Farmacia comunale Aprilia Nord, via delle Margherite; Farmacia del campo, via Pontina; Farmacia Asole, piazza Benedetto Croce.

CORI

Farmacia San Giuliano, via Garibaldi; Farmacia Dott. Nobili, via Don Minzoni; Farmacia De Gregorio, via Leopardi.

ROCCAGORGA

Farmacia comunale, piazza VI Gennaio.

ROCCA MASSIMA

Farmacia Panacea, via del Boschetto.

SEZZE

Farmacia della Stazione, corso della Repubblica; Farmacia comunale S.p.l. Sezze, via Roccagorga; Farmacia Sacripanti, via Calabria; Farmacia San Lidano, via Roma; Farmacia Luppino, via San Carlo.

PONTINIA

Farmacia Sant'Anna, via Trieste.

PRIVERNO

Farmacia Sant'Antonio, via Setina di Ceriaria; Farmacia Mollicone, via della Stazione.

SONNINO

Farmacia Socio Sanitaria Sonninese, via Garibaldi.

TERRACINA

Farmacia Giovinazzi, piazza Cavalieri Vittorio Veneto; Farmacia Cerio, via delle Arene; Farmacia Zardo, via Battisti.

ITRI

Farmacia San Vincenzo, via Matteotti.

LENOLA

Farmacia De Longis, via Marconi.

FORMIA

Farmacia Sant'Anna, Largo Paone; Farmacia De Stasio, via Vitruvio; Farmacia A-zzuoli, via Appia; Farmacia della \Volpe, via Vitruvio; Farmacia San Vincenzo, via dei Platani; Farmacia Vindicio, via Paone.

MINTURNO

Farmacia T.i.a.r., via Appia; Farmacia del Golfo, via Appia.