Un'eccellenza apprezzata in lungo e in largo, e che ora gode anche di una certificazione che sottolinea ancor di più il suo legame inscindibile con Terracina: la fragola Favetta figura tra i 48 prodotti inseriti nel repertorio DeCo. Acronimo che sta per Denominazione di origine Comunale, marchio promosso dall'Anci e pensato per identificare e valorizzare le tradizioni enogastronomiche. «Si tratta di un riconoscimento di qualità molto importante, che promuove gli straordinari prodotti tipici del Lazio», sottolinea l'assessore all'Agricoltura Emanuela Zappone. «Il lavoro svolto per questo risultato è partito nel 2017, grazie all'impegno di tante persone tra gli agricoltori e gli amministratori. Oggi, è il caso di dirlo, ne raccogliamo i frutti». Ma dall'amministrazione comunale guardano subito avanti: «Stiamo lavorando per far inserire altri prodotti di Terracina nel repertorio», anticipa l'assessore alle Attività produttive Giovanni Annarelli. «L'Anci ha annunciato che entro poche settimane verranno inserite altre specialità territoriali e noi abbiamo già in mente quali proporre. In un momento così complicato per l'economia, iniziative e riconoscimenti come questi danno una mano alla promozione delle eccellenze dei nostri territori». Alla presentazione, tenutasi presso la Casa del Cinema di Roma, l'amministrazione terracinese ha portato come simbolo dell'intero territorio prodotti provenienti dall'azienda Favetta e dalla Ferrante Fragole.

