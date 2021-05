6 Maggio 2021

APRILIA

Discarica a la Cogna: arriva il parere negativo di Arpa Lazio. L'agenzia regionale ha infatti prodotto e inviato la relazione tecnica nell'ambito dell'iter burocratico avviato con la Conferenza dei Servizi in Regione che sta valutando i contenuti del progetto di discarica della società Paguro, di Fabio Altissimi. L'Arpa Lazio nella sua lunga relazione ha espresso molti dubbi sull'iniziativa di Paguro. Inizia facendo la distinzione tra l'attività di bonifica del sito di via Savuto, già altamente contaminato, il cui iter è in corso presso il Comune di Aprilia, e il progetto di una discarica che ospiterà non solo i rifiuti della bonifica, ma anche i rifiuti che provengono da altri siti (per altro ignoti al momento). E oltretutto per un tempo che andrà di molto oltre la bonifica, confermando ancora una volta che il progetto di Paguro riguarda chiaramente la realizzazione di una maxi discarica. I rifiuti derivanti dalla bonifica, inoltre, rappresenterebbero solo il 10% della capacità di abbancamento del sito. Arpa ha effettuato dei sopralluoghi e dei rilievi presso l'ex Cava di la Cogna e ha poi prodotto la relazione finale: «Sono state rilevate specifiche criticità - spiega l'agenzia regionale riguardano sia l possibilità, in via pregiudiziale, di allestire ed esercitare un impianto di discarica in un sito che attualmente è oggetto di bonifica, con problematiche peraltro ancora in via di definizione e chiarimento, sia significative criticità ambientali inerenti le caratteristiche idrogeologiche e geologiche dell'area, tenuto conto aggiunge Arpa dei requisiti previsti dal D.Lgs numero 36/2003, che sulla base della documentazione agli atti, restituiscono un quadro problematico in relazione alla necessaria protezione del suolo, del sottosuolo e delle acque di falda. Ne consegue conclude Arpa in virtù delle suddette criticità ambientali che allo stato attuale la valutazione della documentazione agli atti non può che determinare un parere negativo di Arpa Lazio». L'area è molto fragile, come si sospettava, secondo Arpa: «la falda acquifera è caratterizzata da bassa soggiacenza e in correlazione con i limitrofi corsi d'acqua». Con il progetto di bonifica, inoltre, si arriverà a rimuovere i rifiuti con un'attività di scavo che andrà «ad incidere direttamente sull'assetto geologico attuale determinando la rimozione della formazione geologica naturale in luogo della messa in posto di materiali di riporto». E poi c'è il rischio esondazione che riguarda i due corsi d'acqua: Fosso del Buon Riposo e Fosso della Ciocca ai margini dell'area di via Savuto. Da sottolineare anche i dubbi rilevati da Arpa sulla gestione dei rifiuti: «nella documentazione della società non si forniscono indicazioni sul quantitativo totale per tipologia di rifiuti per lo smaltimento in discarica, anche ai fini della stima di produzione di biogas, né circa gli impianti di provenienza degli stessi». Preoccupanti, infine, anche i dubbi di Arpa sul controllo delle acque e sulla gestione del percolato di discarica: nel progetto ci sono delle lacune che preoccupano i tecnici. Insomma, Arpa prendendo atto del quadro generale conferma che una discarica in quell'area non è fattibile. Per i residenti una prima, seppur parziale buona notizia. Intanto il prossimo step è atteso per il 14 maggio, quando si terrà il secondo round della Conferenza dei Servizi. L'assessore all'Ambiente Monica Laurenzi ha già annunciato dopo la manifestazione del 2 maggio scorso che la battaglia proseguirà con forza.

Raffaella Patricelli

