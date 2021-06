Domenica 27 Giugno 2021, 05:02

L'APPUNTAMENTO

Fattorie didattiche, educazione alimentare, laboratori e workshop in Piazza del Popolo a Latina, dove ieri è tornato, dopo il lock down e le zone rosse, il mercato di Campagna Amica a chilometro zero. L'appuntamento si è svolto dalle 17 alle 21 e ha visto anche la prtecipazione degli studenti dell'Istituto Comprensivo Prampolini, che con la riapertura delle scuole a settembre, saranno coinvolti nel progetto di Educazione alla Campagna Amica, progetto che coinvolgerà 120mila bambini delle scuole elementari e medie in tutta Italia, con lezioni in programma nelle fattorie didattiche e nei laboratori del gusto, organizzati nelle aziende agricole e in classe. Il mercato di Campagna Amica è stato aperto alle 17 ed è stato dato il via alla fattoria didattica con laboratori per i più piccoli, curati dai movimenti Donne Impresa e Giovani Impresa di Coldiretti Latina. Alle 18 è iniziato, invece, un workshop sull'educazione alimentare al quale ha partecipato anche il sindaco di Latina, Damiano Coletta, l'assessore alle Attività produttive, Simona Lepori, il direttore di Coldiretti Lazio, Sara Paraluppi ed Edda Biondi, docente e nutrizionista. Presente anche La Fondazione Bio Campus, di cui è presidente il direttore di Coldiretti Latina, Carlo Picchi. Una realtà importante per la formazione dei giovani e il loro inserimento lavorativo, che opera nell'area della nuove tecnologie per il Made in Italy applicate al settore agroalimentare. «Un evento che nasce come un messaggio di speranza e ripartenza - dice il presidente di Coldiretti Latina, Denis Carnello - a settembre riaprirà in maniera definitiva e continuativa il mercato di Piazza del Popolo e nelle scuole partirà il progetto di Educazione alla Campagna Amica». Proprio gli studenti sono stati protagonisti della 1° festa dell'educazione alimentare nelle scuole, che è stata ospitata l'11 giugno nella tenuta di Castelporziano dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Qui è stata inaugurata la prima fattoria didattica con centinaia di bambini. «Si tratta di un progetto importante - aggiunge Carnello - soprattutto in questo momento, per aiutare i più piccoli a mangiare in maniera sana e prevenire patologie nell'età dello sviluppo». Da una analisi della Coldiretti diffusa proprio in occasione della 1° festa dell'educazione alimentare nelle scuole, infatti, emerge che quasi un bambino italiano su tre (30%), è obeso o in sovrappeso con una tendenza aggravata dalla pandemia. I lunghi periodi trascorsi in casa hanno portato ad aumentare il consumo di cibi spazzatura e bevande zuccherate e a ridurre l'attività fisica, con più ore passate davanti alla tv e al pc. «Dobbiamo fermare il consumo di cibo spazzatura - conclude Carnello - e formare dei consumatori consapevoli sui principi della sana alimentazione e della stagionalità dei prodotti».

Fra.Ba.

© RIPRODUZIONE RISERVATA