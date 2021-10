Venerdì 1 Ottobre 2021, 05:01

VERSO IL VOTO

Votatemi perché. Lo abbiamo chiesto ai cinque candidati sindaco del Comune di Cisterna che all'appello finale hanno cosi risposto, in ordine alfabetico.

Angela Coluzzi (Angela Coluzzi sindaco): «Perché abbiamo avviato un progetto vero di cambiamento, fatto su temi concreti. Non abbiamo partiti alle spalle o finanziatori. Siamo liberi e preparati».

Pier Luigi Di Cori (Lega, Cambiamo!, Partito Liberale Europeo, Prima Cisterna e Cisterna e basta): «Votatemi perché rappresentiamo l'orgoglio cisternese, la voglia di riscatto, la storia e la tradizione millenaria».

Laureta Jaku (Uniti per Cisterna): «Perché vengo dal popolo. Vivo con il popolo. Saremo insieme per risolverle con nuove idee e tanta forza di cuore. Uniti si vince».

Valentino Mantini (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Partito Socialista e le civiche Innamorato-Melchionna, Sempre Cisterna e Conosco Cisterna): «Dovrebbero votarmi perché Il mio unico desiderio è di tornare a vedere la città che amo, rinascere e ricrescere, una città pane e rose. Non ho altri incarichi, sarò dunque a disposizione per l'intera giornata».

Antonello Merolla (Fratelli d'Italia, Forza Italia, UdC e dalle civiche Cisterna città, ViviAmo Cisterna e Cisterna Comune): «Perché amo questa città. L'ho sempre amata, l'ho dimostrato. Avevo un sogno di città e ora voglio rispolverare i progetti vecchi e crearne dei nuovi. Ho avuto la fortuna di aver già fatto il sindaco di questa città. Sono pronto e sereno».

C.Pao.

