Martedì 2 Novembre 2021, 05:02

SABAUDIA

La sua città di origine lo ha salutato ieri con una messa funebre, celebrata a Borgo Vodice, dal vescovo di Latina, monsignor Mariano Crociata, alla quale hanno preso parte tantissime persone tra familiari, amici, frati e parrocchiani. Padre Domenico Celebrin si è spento martedì 26 ottobre 2021, presso il Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra, in Portogallo, all'età di 65 anni.

Era nato a Sabaudia il 4 marzo 1956 ed era entrato in seminario, a Camposampiero, il 25 settembre 1977. Era stato ordinato presbitero a Borgo Vodice il 20 settembre 1986. Aveva operato presso la parrocchia di San Marco Evangelista, a Roma, dal 1984 al 1991; a Lisbona dal 1991 al 2005 e a Coimbra dal 2005 al 2021. A Lisbona era nel Consiglio presbiterale diocesano, a Coimbra nel Consiglio presbiterale diocesano, Arciprete della città, parroco e guardiano della comunità religiosa. Era incaricato della Pastorale ecumenica nella Diocesi di Coimbra ed economo della Delegazione del Portogallo. I funerali sono stati celebrati venerdì 29 ottobre nella Cattedrale di Coimbra e presieduti dal Vescovo di Coimbra, Monsignor Virgilio do Nascimento Antunes. Le sue ceneri sono poi rientrate in Italia, a Sabaudia, sua città natale, dove ieri pomeriggio si è svolta una Messa funebre molto sentita dato che il sacerdote a Borgo Vodice era molto conosciuto ed amato e lì vivono ancora i suoi famigliari. Per accogliere tutti i presenti è stato necessario allestire una tensostruttura all'esterno della Chiesa. Sono giunte anche un centinaio di persone dalla Parrocchia di Roma dove era stato parroco.

E.Pie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA