Ancora un fine settimana di iniziative a Latina e dintorni tra cinema, teatro e musica. Torna, stasera, l'appuntamento settimanale con il cineforum Incontra cinema: mondi a confronto a cura della cooperativa Astrolabio, nell'ambito del progetto comunale LGNet. Alle 20:30, nel centro servizi One Stop Shop in via Don Morosini 12 a Latina, si terrà la proiezione de L'ospite inatteso, film del 2008 diretto da Tom McCarthy.

Una storia di amicizia che affronta il tema dell'accoglienza e dell'immigrazione nell'America post 11 settembre. L'entrata è gratuita. Dopo il successo de La cena dei cretini, torna al Moderno di Latina un'altra esilarante creazione di Francis Veber: Il Rompiballe. In scena, da domani sera a domenica, l'effervescente coppia composta da Giancarlo Ratti e Paolo Triestino. Una commedia travolgente che vede protagonisti un aspirante suicida per amore e un killer che si trovano ad occupare due stanze comunicanti in un hotel, il primo per porre fine ai suoi giorni ed il secondo per porre fine ai giorni di qualcun altro dalla finestra della sua stanza. Gli orari: domani alle ore 21, sabato alle 17 e alle 21, domenica alle 17:30. Biglietti: 27 euro, ridotto 25 euro. Per informazioni: 0773.660550 o www.modernolatina.it.

A Pontinia, continua la stagione di prosa del teatro Fellini con Come tutte le ragazze libere di Tanja Sljivar in programma domani alle 20:45. Sette ragazze di tredici anni, sette scene e sette monologhi: una pièce sulla necessità di scappare per poter realizzare pienamente la propria sessualità, per essere in grado di prendere decisioni sulla propria vita. Lo spettacolo è diretto da Paola Rota. Il costo del biglietto: 10 euro. Domenica alle 18, sempre al Fellini, spettacolo per bambini e famiglie Favole al telefono, un classico di Gianni Rodari. Una produzione Lestra diretta da Melania Maccaferri e Alessandro Marascia, con Viviana Barboni e Andrei Cuciuc. Biglietto: 10 euro. Info: www.fellinipontinia.it. E per gli amanti della musica, tornano I concerti d'autunno organizzati dalla Fondazione Campus Internazionale di Musica al Circolo cittadino di Latina. Dopo l'ascolto di musica da camera, domani pomeriggio alle 18 sarà la volta di un suggestivo omaggio al belcanto italiano e ai compositori che più hanno reso celebre l'opera lirica. Protagonista assoluta sarà Maria Emanuela Digregorio, soprano catanese vincitrice della prima edizione del Premio Enrico Toti nel 2016. Il concerto è in collaborazione con l'Associazione Enrico Toti, che promuove la rassegna Musica su Roma. Biglietto: 10 euro intero, 7 euro ridotto under 26. Prenotazioni: info@campusmusica.it o su whatsapp al 3297540544. Sabato, nuovo appuntamento con la stagione Latina in Jazz del Latina Jazz club Luciano Marinelli. Alle ore 21 sul palco dell'auditorium del Circolo cittadino di Latina salirà il Roberto Gatto Trio, con Roberto Gatto alla batteria, Alessandro Lanzoni al pianoforte e Pietro Ciancaglini al contrabbasso. Classe 1958, Gatto è uno tra i più rinomati batteristi italiani all'estero e vanta importanti collaborazioni con artisti del mondo del jazz e non solo. Il costo del biglietto è di 15 euro. Info e prenotazioni: 329.1479847.

