Martedì 9 Novembre 2021, 05:02

LA NOVITA'

Latina fiore all'occhiello dell'istituto zooprofilattico di Lazio e Toscana, parte proprio dalla sede pontina infatti una piccola rivoluzione tecnologica che servirà a migliorare la qualità e accorciare i tempi. Le nuove tecnologie e la ricerca sono rivolte al momento al servizio del settore lattiero-caseario.

«Abbiamo sentito l'esigenza di dare la giusta informazione sui processi di innovazione che il nostro Ente sta mettendo in campo. La nostra utenza, comprendendo i territori di Latina e Frosinone, in questo settore, è molto ampia. E' trainante per l'intero territorio e dunque volevamo dare risposte più immediate e buone in termini di qualità spiega il neo direttore della sezione dell'Istituto Zooprofilattico di Latina, Giorgio Saralli - Investiamo per elevare la qualità del servizio. In questo territorio c'è una produzione importante di prodotti caseari e siamo il laboratorio di riferimento per tutti gli operatori, ecco il motivo di questo investimento».

Ma è solo l'inizio di un percorso di rinnovamento e innovazione delle tecnologie per l'Ente: «Sarà utile per l'ampliamento del pannello di analisi effettuate ma anche per velocizzare le tempistiche». La Missione dell'Istituto è quella di tutelare la sanità ed il benessere animale, controllare l'igiene degli allevamenti per garantire la qualità delle produzioni primarie e tutelare la sicurezza degli alimenti di origine animale e degli alimenti zootecnici per assicurare la salute del consumatore. Il laboratorio dedicato alle analisi per la valutazione dei requisiti igienico-sanitari e qualitativi del latte è attivo a Latina dal 1989, anno della fondazione della Sezione e questa realtà aveva bisogno di rinnovarsi. Lo ha fatto dunque con nuova dotazione tecnologica che consiste in apparecchiature automatizzate di ultima generazione. Una strumentazione che da un lato riduce i tempi di esecuzione delle prove e dall'altro alza gli standard in termini di accuratezza analitica, sfruttando metodi basati sulla spettroscopia a infrarossi e la citometria di flusso. «L'innovazione tecnologica dichiara il Direttore generale dello Zooprofilattico Ugo Della Marta - rientra in una riorganizzazione che garantisce al territorio efficacia ed efficienza e valorizza le competenze dei professionisti che lavorano nel nostro Ente». «Queste apparecchiature spiega Tiziana Galli, responsabile del Laboratorio - consentono di determinare in tempi rapidi, oltre ai tradizionali parametri indicatori di igiene e qualità del latte, anche molti altri parametri innovativi come l'attitudine alla caseificazione, il profilo degli acidi grassi, le cellule somatiche differenziali, utili sia per il miglioramento della qualità delle produzioni derivate, sia per la valutazione dello stato di salute, nutrizione e benessere degli animali». «L'attivazione di questo processo è orientato a rispondere alle esigenze degli allevatori».

Francesca Balestrieri

