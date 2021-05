12 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







SABAUDIA

Quasi 2 milioni di euro per la ristrutturazione e la manutenzione dell'Istituto omnicomprensivo Giulio Cesare. Un miliardo e 125 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, riqualificazione energetica e nuova costruzione sulle scuole secondarie di secondo grado delle Province e delle Città metropolitane. E' quanto previsto dal nuovo decreto annunciato dal Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. La Provincia di Latina, al termine di un attento lavoro di ricognizione sulle strutture dell'intero territorio da parte degli uffici del settore Bilancio ed edilizia scolastica, ha presentato la sua richiesta per 12.624.680 euro. Per l'Istituto Giulio Cesare sono previsti: 1.233.243 euro per ristrutturazione edilizia con ampliamento e 720.000 euro per manutenzione straordinaria.

«Siamo molto soddisfatti dichiara la dirigente scolastica Miriana Zannella - di quanto prospettato in termini di risorse e del loro utilizzo. La nostra scuola è costituita da tanti plessi e ha bisogno, come molte altre scuole della provincia che beneficeranno di tali fondi, di lavori di messa in sicurezza e riqualificazione. Il nostro obiettivo è rendere il nostro Istituto più sicuro, ma anche e soprattutto più moderno e al passo coi tempi. Finalmente sottolinea - potremo ovviare anche alla mancanza di aule che alcuni nostri plessi soffrono da sempre, garantendo migliori spazi e distanze. Tutto questo conclude Zannella - avrà dei benefici per la scuola, intesa come luogo di lavoro e formazione, ma anche per tutta la città di Sabaudia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA