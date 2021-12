Venerdì 17 Dicembre 2021, 05:01

SANITA'

La provincia di Latina, una comunità ipertesa: soffrono di pressione arteriosa alta 323,6 persone ogni mille abitanti, contro la media regionale di 303,5. Tradotto in numeri assoluti, 121.749 pontini convivono con questo problema. E' il primo dato che salta agli occhi dalla sintesi dello stato di salute della popolazione messa a disposizione dalla Regione sul portale Open Salute Lazio. Si tratta di numeri a corredo dell'andamento della pandemia Covid, come l'incidenza di nuovi casi, i ricoveri, la mortalità e i tamponi effettuati, aggiornati settimanalmente. Il sistema offre anche un quadro sintetico dello stato di salute consultabile per una o più aree di interesse. Le elaborazioni si basano sui dati dei sistemi informativi sanitari correnti e dei registri di popolazione dove disponibili.

LE PATOLOGIE

Restando nel campo delle malattie non Covid, la foto degli ipertesi pontini risale al 2019, con 121.749, un dato in crescita costante dal 2016 quando a fare i conti con la pressione alta erano 114.779 cittadini. Restringendo la visuale al solo capoluogo, si scopre che a Latina nello stesso anno gli ipertesi erano 26.105, ovvero 313 ogni mille abitanti. Al secondo posto, in termini di frequenza della malattia, risulta il diabete. L'anno di osservazione è sempre il 2019, l'ultimo disponibile: il numero dei malati in provincia era pari a 41.373, che tradotto in tasso standardizzato equivale a 110,3 ogni mille abitanti, contro il tasso standardizzato per tutta la regione pari a 100,3. Anche in questo caso si tratta di numeri in crescita, nel 2016 i diabetici pontini erano 39.148. Nella sola città di Latina i diabetici erano 8.852, con indice di 106,8 ogni mille abitanti. La terza malattia più frequente riscontrata nel 2019 è l'ipotirodismo: 32.721 malati in provincia e solo a Latina 7.137. In questo caso però, il tasso standardizzato pontino è risultato inferiore a quello medio laziale: in provincia 57,8 e nel comune capoluogo 57,3, mentre a livello regionale pari a 66,3. Scendendo nell'ordine di prevalenza, nel 2019 si contavano: 27.655 persone con broncopneumopatia cronica ostruttiva in provincia, di cui 6.414 a Latina; 3.645 cittadini con Alzheimer o altre demenze, di cui 778 nel capoluogo; 2.850 con il Parkinson, di cui a Latina 599; 2.084 con malattie infiammatorie croniche dell'intestino, di cui 493 a Latina; 1.393 con la cosiddetta polmonite di comunità, nel solo capoluogo 246; 1.369 le persone con rettocolite ulcerosa, di cui 310 a Latina. Chiudono la lista: la sclerosi multipla, con 785 malati in tutta la provincia, di cui 194 a Latina; il morbo di Crohn, 595 in provincia, di cui 159 a Latina; fibrosi polmonare idiopatica, 88 sull'intero territorio pontino, di cui 35 nel capoluogo. Sul portale Open Salute Lazio, gli ultimi dati disponibili sulle malattie oncologiche risalgono al 2017, con un totale di malati in provincia di Latina pari a 3.283, e nel solo capoluogo 709.

LA NATALITA'

I dati più aggiornati, invece, riguardano la natività. Nel 2020 in provincia di Latina ci sono stati 3.670 nuovi nati (124 i parti gemellari), appena 30 in più del precedente anno, ma nel 2010 erano stati 5.262. Nel capoluogo le nascite del 2020 sono state 852 (34 i parti gemellari), nel 2019 erano state 836, mentre 1.301 nel 2010.

INDICE DI VECCHIAIA

Per una comunità ipertesa e scarsamente riproduttiva rispetto al passato, l'invecchiamento della popolazione viaggia a motore spento. In base ai dati del 2020, l'incide di vecchiaia pontino è pari a 155,2, il che significa che ci sono 155,2 over 65 ogni 100 minorenni di età inferiore ai 14 anni. Per la città di Latina l'indice di invecchiamento è pari a 153,5, mentre su tutto il territorio regionale è di 162,6. L'indice di dipendenza anziani, ovvero il numero degli over 65 su 100 persone della popolazione attiva, di età compresa tra i 15 e i 64 anni, è per l'intera provincia pari a 32,2, a Latina 33, 1 e di media nel Lazio 33,4.

Rita Cammarone

