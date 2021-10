Giovedì 28 Ottobre 2021, 05:02

GIUDIZIARIA

Si è chiuso con un patteggiamento e una conseguente condanna a due anni di carcere con sospensione condizionale della pena il processo a carico del ragazzo che il 13 gennaio dello scorso anno ad Aprilia aveva investito due anziani coniugi provocandone la morte. Nicolas Pezone, 20 anni, ieri mattina è comparso davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Giorgia Castriota per rispondere dell'accusa di duplice omicidio stradale.

Teatro della tragedia via La Cogna al confine tra i comuni di Aprilia e Ardea, a poca distanza da Tor San Lorenzo. Erano circa le 18.30 quando Pietro e Nelita Tacconi, marito e moglie entrambi 80enne, stavano camminando sul bordo della strada in un tratto poco illuminato. La coppia era appena scesa vicino al piazzale di un'autofficina da un autobus che li stava riportando vicino casa dalla stazione ferroviaria di Campo di Carne dove erano scesi da un treno proveniente da Roma.

LA RICOSTRUZIONE

Era stato un attimo e una Mercedes Classe A li aveva presi in pieno. Il ragazzo alla guida e non era riuscito a evitarli e li aveva colpiti e sbalzati sul parabrezza poi i coniugi avevano finito il loro volo sull'asfalto. Il conducente si era fermato immediatamente per dare l'allarme e prestare i primi soccorsi ma inutilmente: i sanitari del 118 intervenuti sul luogo dell'incidente non avevano potuto fare altro che constatare il decesso di entrambi i coniugi. L'uomo era morto sul colpo, la moglie pochi istanti dopo. Sul posto erano arrivati anche i carabinieri di Aprilia che oltre ai rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente avevano sottoposto l'investitore all'alcol test e poi lo avevano condotto in ospedale per ulteriori approfondimenti, al fine di appurare se avesse assunto alcol o droghe prima di mettersi alla guida. Esami che avevano dato esito negativo. Ieri mattina l'udienza preliminare del processo a carico di Pezone per duplice omicidio stradale. I legali del ragazzo, gli avvocati Gaia Morelli e Sergio Scicchitano, hanno chiesto il patteggiamento della pena per poter beneficiare dello sconto di un terzo ottenendo il consenso del pubblico ministero e del gip. A conclusione dell'udienza Nicolas Pezone è stato condannato a due anni di reclusione con la sospensione condizionale della pena. Per quanto riguarda le vittime invece, non erano rappresentate nel processo e non c'è stata la costituzione di parte civile di familiari o parenti.

La tragedia aveva riportato in primo piano le condizioni di via La Cogna e non soltanto nel tratto teatro dell'incidente: da molti anni infatti residenti e non lamentano la scarsa illuminazione e il fatto di essere troppo stretta nonostante sia un'arteria molto trafficata visto che è di collegamento tra i due comuni di Aprilia e Ardea. Ciò che hanno chiesto con insistenza è maggiore illuminazione e misure per limitare la velocità.

E. Gan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA