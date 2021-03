12 Marzo 2021

Un'interrogazione e una mozione in Regione Lazio sono state presentate dal capogruppo della Lega, Angelo Tripodi, per le idrovore della provincia di Latina. Il quesito del consigliere regionale, rivolto all'assessora Enrica Onorati, che ha la delega ad Agricoltura, ambiente e risorse naturali, pone un interrogativo sui fondi e sulla manutenzione dell'impianto di Mazzocchio, e si basa su alcuni video postati sui social da cittadini che ne avrebbero denunciato il malfunzionamento nei giorni 9 e 10 marzo, quando sulla provincia di Latina si è abbattuta una forte ondata di maltempo. «Tale situazione si legge nel testo ha determinato un allagamento di grave portata, a causa del fatto che molti canali collegati al canale dell'impianto consortile sono fuoriusciti dagli argini e, di conseguenza, numerose sono state le strade per cui è stata disposta una chiusura, e diversi gli interventi di aiuto richiesti dai cittadini». Da qui anche la presentazione di una mozione, che vorrebbe il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e la sua giunta impegnati per interventi mirati a riguardo dell'impianto idrovoro di Mazzocchio (Pontinia) e dell'impianto idrovoro Vetrica in prossimità della strada Migliara 56.

Stefania Belmonte

